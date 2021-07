Albert Oprea a început să plângă în direct la Kanal D. Ce i-a spus lui Teo Trandafir

Survivor România 2021 își va găsi câștigătorul, iar cel care a plecat recent din emisiune este măcinat de gândul că nu a reușit să-i îndeplinească visul tatălui de a ajunge în finală. Albert Oprea a fost cuprins de emoție și a început să plângă în direct la emisiunea lui Teo Trandafir.

Albert Oprea a fost concurentul care a fost eliminat de la Survivor România 2021 chiar duminica trecută, după votul publicului. Fostul Războinic a mărturisit că îi pare rău că și-a dezamăgit susținătorii care l-au votat într-un număr foarte mare până acum, dar mai ales îl doare că nu i-a îndeplinit tatălui dorința de a ajunge în finală.

Acesta a fost unul din cei mai controversați concurenți din show-ul din Republica Dominicană pentru că era mereu în conflict cu coechipierii săi. Tânărul a mărturisit că nu s-a obișnuit cu noul mediu și cu faptul că a părăsit competiția, așa că este mereu cu gândul la colegii săi.

Fostul sportiv se gândește la cel care va câștiga sezonul acesta marele trofeu și speră să plece acasă cu premiul cineva care merită într-adevăr: „Am apucat să vorbesc cu toți prietenii mei, cu tatăl meu, mi-a zis că e mândru de mine.

Am stat numai pe telefon, aștept să vedem cine câștigă. Îmi doresc să câștige cine merită cu adevărat. Din suflet vă spun că nu știu dacă meritam, dar știu cât îmi doream să ajung în finală. Durerea e și mai mare pentru că eram atât de aproape. Dacă ieșeam în martie, durerea nu era atât de mere. Asta m-a durut enorm, mai era o săptămână.”

Albert a atins subiectul cel mai sensibil pentru el, momentul în care moderatorul emisiunii a strigat numele celui eliminat. El nu a crezut în niciun caz că va părăsi emisiunea, ci se aștepta ca Marius Crăciun să facă drum întors acasă. Războinicul a dezvăluit cu lacrimi în ochi durerea și șocul simțit atunci:

„Aș fi foarte ipocrit să spun că nu m-a afectat când domnul Dan mi-a strigat numele. Niciodată nu am simțit că voi ieși. Nici măcar de data asta. Ceva îmi spunea că nu o să ies nici în seara aia. Simțeam că va ieși Marius, nu pentru că nu e bun.”

„Îmi doream foarte mult să ajung în punctul ăsta. Nu vreau să sune că mă plâng, chiar am probleme la genunchiul stâng și la gleznă, dar nu am spus. Așa trebuie să se comporte un survivor, să nu se plângă. Am avut niște stări, nu am spus nici treaba asta, erau niște stări de greață foarte urâte la ultimul joc”

Albert Oprea (Sursa: Teo Show)