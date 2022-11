Ajutoare de 15.000 de lei pentru acești români. Cererile se depun de la 5 decembrie

Ajutoare de 15.000 de lei pentru acești români. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, 22 noiembrie, lansarea unui nou program guvernamental care vine în sprijinul persoanelor infertile. Cererile pentru solicitarea ajutorului financiar de la stat pot fi depuse începând cu data de 5 decembrie 2022. Cum vor primi femeile și cuplurile banii.

Ajutoare de 15.000 de lei pentru acești români

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat lansarea oficială a unui nou program guvernamental care vine în sprijinul românilor care suferă de infertilitate. Guvernul PNL-PSD-UDMR pune la bătaie bani pentru femeile și cuplurile care vor să aibă copii, însă nu reușesc din cauza problemelor de sănătate.

Programul adoptat de Executiv are ca scop creșterea natalității. În România, este un adevărat dezastru demografic. Pierdem câte un oraș în fiecare an. Expertul în demografie Vasile Ghețău a arătat, în cea mai nouă analiză privind natalitatea și mortalitatea, că, în fiecare an, populația țării noastre scade cu 95.000 de locuitori.

În circumstanțele de față, guvernanții au luat decizia de a sprijini femeile și cuplurile din România care nu pot să aibă copii. Ministrul Familiei a arătat că unul din cinci cupluri suferă de infertilitate. Pentru a rezolva problema în cauză, este nevoie de urmarea unui tratament care ar costa aproximativ 3.000 de euro.

Astfel, statul român pune la bătaie ajutoare financiare în valoare de 15.000 de lei, dedicate fertilizării in vitro. Banii vor fi acordați în două tranșe. Prima parte a sprijinului de stat va viza tratamentul și procedura medicală propriu-zisă. A doua tranșă de bani va fi acordată pentru embrio-transfer.

Cum pot fi depuse cererile pentru banii de la stat

Astfel, femeile și cuplurile care suferă de infertilitate vor putea să primească de la stat două vouchere în valoare totală de 15.000 de lei. Banii vor fi acordați în două tranșe: 5.000 de lei pentru tratament și procedură, 10.000 de lei pentru embrio-transfer. Gabriela Firea a explicat că, anual, vor fi acceptate doar trei proceduri.

Cererile pentru ajutorul de stat cu pricina vor putea fi depuse începând cu data de 5 decembrie. Solicitanții sprijinului financiar vor putea să înainteze cererile online, la adresa de e-mail natalitate@mfamiliei.gov.ro.

„Începând din 5 decembrie (aș vrea să reținem cu toții această zi), se pot depune deja cererile. Fac această precizare pentru că am primit numeroase întrebări referitoare la când putem aplica la acest program. Deci, din 5 decembrie se pot pot depune online toate solicitările. Ne digitalizăm. Nu mai venim cu dosare cu șină, cu birocrație. Depunem cererile la adresa de email natalitate@mfamiliei.gov.ro. Vom publica această adresă. Evaluarea va fi una cât se poate de rapidă, tocmai pentru ca cuplurile sau femeile singure care apelează la acest program să nu aștepte foarte mult”, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea, la conferința organizată la lansarea programului guvernamental.

Chiar dacă plafonul pentru luna decembrie va fi epuizat, programul va continua și în anul 2023, a oferit asigurări Gabriela Firea. Ministrul Familiei a transmis că liderii coaliției de guvernare PNL-PSD-UDMR susțin noul sprijin guvernamental.