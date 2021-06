Ce se întâmplă cu Aida Parascan, câștigătoarea ”MasterChef”, după ce a pierdut sarcina (exclusiv)

Aida Parascan, câștigătoarea concursului Masterchef, din 2013, se pregătea să devină pentru a patra oară mamă, dar inima bebelușului ei a încetat să mai bată, în urmă cu trei săptămâni.

Aida a spus pentru Impact.ro că a reușit să treacă peste această mare suferință cu ajutorul credinței.

Viața Aidei Parascan nu a fost tocmai ușoară. În urmă cu trei săptămâni, ea s-a aflat în pragul morții, însă medicii s-au luptat să îi salveze viața, după ce sarcina s-a oprit din evoluție:

”Am fost nevoită să-l nasc natural. Am născut 3 copii pe cale naturală și nu cred că am îndurat cât am făcut-o de data asta. Corpul nefiind pregătit… De când au început contracțiile, din 2 în 2 minute, cred că vreo 6 ore și jumătate a durat. Era întreg. Eu nu am putut să mă uit. Nu era bucăți, din câte mi s-a spus era întreg, dar începuse să se descompună. Nu știu, nu l-am văzut, a povestit Aida Parascan, la “Acces Direct” (Antena 1).