Agenție de turism din România, prinsă în timp ce falsifica buletine de analize COVID-19, după care erau vândute turiştilor

Oamenii legii au deschis percheziții la o agenție de turism din București. Angajații falsificau buletinele de analize COVID-19, iar apoi erau vândut turiștilor pentru a putea pleca în străinătate fără a fi testați.

Percheziții la o agenție de turism

Perchezițiile polițiștilor au avut loc luni, 5 aprilie 2021. Aceștia au „vizitat” o agenție de turism ce falsifica buletine de analize COVID-19, apoi le vindeau turiștilor ce urmau să călătorească în afara României, fără a își face analizele corespunzător, așa cum prevede legea.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, au pus în aplicare un mandat de percheziție. Acesta este destinat punctului de lucru al agenției de turism ce falsifica buletine de analize COVID-19.

S-a deschis un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și zădărnicirea combaterii bolilor. După mai multe investigații, anchetatorii susțin că este posibilitatea ca agenția să fi fost oferit contra cost buletine de analize medicale false. Pe ele rezultatul pentru noul coronovirus este negativ, iar persoanele puteau să călătorească în afara țării.

Buletine de analize COVID-19 falsificate

În urma probatoriului administrat, polițiștii au constata faptul că administratorul societății este o femeie în vârstă de 33 de ani. Aceasta ar fi întocmit un număr de 11 buletine de analize medicale false. Pe ele s-ar fi regăsit rezultatul negativ la detecția virusului SARS-CoV-2, în numele unei societăți medicale, destinate clienților agenției de turism ce urma să călătorească în afara țării în diferite scopuri.

„Din datele şi probele administrate în cauză de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2021 – până în prezent, o societate comercială cu obiect de activitate turism, ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce călătoresc în afara ţării”, transmite Poliţia Română.

Clienții agenției de turism ar fi plătit o anumită sumă în schimbul acestor buletine de analize. Această faptă este destul de gravă, având în vedere că este posibil ca unul dintre călători să fi fost infectat cu virusul, însă pe buletinul de analiză este considerat negativ.

În momentul de față, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București. Angajații agenției de turism sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Verificările pentru stabilirea întregii activități infracționale continuă.