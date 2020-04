Români abandonați în Cambogia, din cauza pandemiei. Cum a reacționat firma de turism

Un grup de turiști români plecați în Marele tur al Indochinei au rămas blocați pe meleaguri străine din cauza pandemiei de coronavirus. Iată care a fost reacția firmei de turism care i-a lăsat să se descurce de unii singuri în timpul acesta de criză, departe de țară și de cei dragi, fără nicio opțiune!

16 turiști români au plecat să cunoască frumusețile Cambogiei. Nimic nu avea să arate la începutul călătoriei lor că totul va lua o întorsătură atât de depărtată de planul pe care-l făcuseră în prealabil. Excursia organizață de către agenția de turism Karpaten s-a dovedit a fi un fiasco. Românii trebuiau ca în 15 zile să parcurgă peisajele și experiențele din: Laos, Vietnam, Cambodgia şi Thailanda. Totul a fost extraordinar, dar pentru foarte puțin timp, după ce probleme au început să apară una după cealaltă. Unul dintre turiști susține că temerile lor s-au adeverit, după ce starea la nivel mondial se înrăutățise, în contextul pandemiei de coronavirus. După doar trei zile petrecute în Thailanda, agenția le-a spus că nu pot intra în țară, dar că le oferă un sejur acolo pentru zilele rămase din contract. Sursa citată a mai dezvăluit că au fost nevoiți să contacteze ambasadele Germaniei și României pentru a se putea întoarce acasă.

“Noi am refuzat. Însă cei de la Karpaten, după ameninţări că vom fi abandonaţi, au organizat în continuare programul. Am vizitat Laosul conform programului, nu am putut continua cu Vietnamul şi am intrat în Cambodgia – un program asigurat de agenţia Karpaten. Această agenţie ne-a abandonat pe motivul un că grupul a hotărât să continue circuitul, deşi ei ne-au spus că nu se poate. Karpaten, din crasă lipsa de profesionalism şi dorind să nu plătească serviciile conform contractului, au mizat pe faptul ca nu vom primi vize de Thailanda şi de aceea nu au achiziţionat bilete de întoarcere din Bangkok decât cand nu au mai putut fi găsite la datele care ne puteau permite tranzitul prin Thailanda” Constantin Zaharia, fost comandant de navă și unul din turiști (Sursa: adevărul.ro)

„Eu nu am spus niciodată şi nu cred că ghidul a făcut asta, că nu se poate intra în Laos. Le-am comunicat doar că există riscul să nu se mai poată intra în următoarele ţări, pentru că se pot închide graniţele şi dacă ajung acolo nu mai putem să-i scoatem. Pentru plecarea din Cambogia, luni, ei s-au dus la ambasada Thailandei, pentru viză, miercuri ar fi trebuit să o primească, joi ar fi avut un transfer spre un alt oraş de unde aveau zborul iniţial spre Thailanda, însă pentru că au fost foarte multe probleme cu obţinerea adeverinţei medicale şi a asigurării, au zis că nu mai pleacă, că rămân acolo până îşi primesc documentele. A trebuit să mutăm zborul cu câteva zile, până am găsit locuri pentru tot grupul. Noi am cumpărat aceste bilete şi le-am dat, însă nu au obţinut documentele ca să poată intra în Thailanda spre Bucureşti, dar efectiv nu mai aveam nicio variantă disponibilă deoarece companiile şi-au anulat zborurile. Nu mai aveam variante de zbor să-i luăm din Cambogia. Am apelat la ambasada şi la MAE să ne ajute cu repatrierea turiştilor. Probabil că i-au contactat şi dânşii, dar noi am cerut MAE şi ambasadei să ne ajute. I-am pus să plătescă doar o noapte în plus, din banii lor. Au cheltuit doar 25-30 de dolari în plus”

Stefania Shanti, reprezentanta Karpaten