Afacerea prin care Deea Maxer face 3.000 de euro lunar. Dinu Maxer este un soț fericit, cu siguranță

Care este afacerea cu care Deea Maxer face 3.000 de euro lunar. Cum ea și soțul ei au luat o pauză în ce privește cariera artistică, iată că cei doi soți se concentrează pe zona de business. Pandemia i-a făcut astfel pe cei doi soți artiști să se reorienteze și pentru a putea avea în continuare câștiguri frumoase.

Deea, soția lui Dinu Maxer, a fost cea care a intrat în afaceri, mai exact. Ea a început să activeze de curând în industria afacerilor cu produse cosmetice și se pare că deja se bucură de succes. Dinu Maxer a povestit despre ocupația actuală a soției sale, dar și câți bani fac amândoi din afacerea cu cosmetice.

„Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine.

Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%”, a dezvăluit Dinu Maxer pentru WOWbiz.ro.