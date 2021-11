Afacerea nebănuită în care Anamaria Prodan a investit un milion de euro, în plină pandemie. „Fac avere pentru copiii mei”

Ce avere incredibilă are Anamaria Prodan și în ce a investit un milion de euro, de curând. Celebra impresară este o femeie de afaceri de succes, reușind să-și construiască un adevărat imperiu în ultima decadă.

Este una dintre cele mai puternice și influente vedete din România, o femeie care a reușit să facă istorie în lumea fotbalului românesc. Deși a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții, Anamaria Prodan a demonstrat întotdeauna că mereu cade în picioare, luptând pentru familie și pentru imaginea sa.

Aflată în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, celebra impresară și-a făcut bagajul și a plecat pentru câteva zile în Dubai, tărâmul luxului suprem, acolo unde își gestionează de succes. Agentul FIFA a investit un milion de euro în criptomonede și discută business alături de cei mai influenți șeici din lume.

Anamaria Prodan a fost surprinsă alături de vedete precum Cătălin Botezatu, Ruby și mulți alții la două dintre cele mai fastuoase și grandioase evenimente din lume, I success – International Awards și Superkombat Fighting Championship, care au avut loc în weekendul 30 – 31 octombrie.

În cadrul acestui spectacol a fost anunțată asocierea dintre sport și criptomonedele Superkoin, afacere care a interesat-o foarte tare pe Anamaria Prodan. Impresarul FIFA a primit premiul pentru unul din cei mai influenți oameni din fotbal la nivel mondial.

Este o monedă în care eu cred. O monedă la care am asistat de la facere, o monedă care îți oferă un payback cumva. O monedă pe bază de piramide, dar care niciodată nu o să se prăbușească. Trăim în secolul acesta, încet-încet lumea se mută în virtual și trebuie să ținem pasul.”, a declarat Anamaria Prodan, exclusiv pentru click.ro.

Aici sunt multe oportunități. Acum am tot timpul din lume să mă ocup de așa ceva, pentru că trebuie să fac avere pentru copiii mei. Așa cum mama mea a făcut. Sunt primul investitor, un milion de euro am investit!

„Suntem mândri că am pus prima piatră de temelie a acestei monede virtuale, iar mândria și mai mare este că este făcută de un român și promovată aici de Eduard Irimia! Să ajungi aici, să faci un eveniment de grandoarea asta și să ai ca invitați familia regală și șeicii din Dubai este ceva unic.

Recent, celebra impresară Anamaria Prodan a declarat că a vândut casele din Dubai și l-a transferat pe fiul său Bebeto la Școala Americană din București, acolo unde adolescentul își va continua studiile gimnaziale.

„Nu mai am nicio casă în Dubai. Am vândut tot. Copilul meu nu mai vrea să vină în Dubai, pentru că aici are amintiri urâte, aici s-a terminat copilăria lui, a intrat în întuneric.

A trebuit să îl mut la Școala Americană, în București, nu a mai vrut să facă școala aici. Dubai este o dragoste a vieții mele, am aici afacerile, parteneri de afaceri, întotdeauna am să vin, o să stau la hotel, iar apoi mă întorc acasă.”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Fanatik.