Ce decizie radicală a luat Bebeto din cauza lui Reghecampf. Anamaria Prodan a mărturisit tot

După o căsnicie de 13 ani, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează. Ce a sfătuit-o Bebeto, fiul celebrului cuplu, pe mama sa. Fanii controversatei impresare au rămas impresionați.

După ce mai bine de 15 ani au fost una dintre cele mai puternice, solide și influente familii din România, nimeni nu se aștepta ca Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan să ajungă în pragul divorțului. Relația extraconjugală a antrenorului Universității Craiova nu a afectat-o doar pe soția lui, ci și pe fiul lor Bebeto.

Într-un interviu acordat celor de la Fanatik, celebra impresară a declarat că fiul ei nu dorește să mai locuiască în Dubai, motiv pentru care Anamaria Prodan a luat o decizie drastică.

Vedeta a mărturisit că a vândut toate proprietățile pe care le avea în Dubai și l-a transferat pe mezinul familiei la Școala Americană din Capitală, acolo unde Bebeto își va continua studiile.

„Nu mai am nicio casă în Dubai. Am vândut tot. Copilul meu nu mai vrea să vină în Dubai, pentru că aici are amintiri urâte, aici s-a terminat copilăria lui, a intrat în întuneric.

A trebuit să îl mut la Școala Americană, în București, nu a mai vrut să facă școala aici. Dubai este o dragoste a vieții mele, am aici afacerile, parteneri de afaceri, întotdeauna am să vin, o să stau la hotel, iar apoi mă întorc acasă.”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Fanatik.