Afacerea dintre Ion Țiriac și Novak Djokovic. Puțini români știu ce au făcut cei doi în 2020

Afacerea dintre Ion Țiriac și Novak Djokovic. Miliardarul român și numărul 1 mondial au o istorie împreună, mai puțin cunoscută publicului larg. Ion Țiriac a fost cel care l-a ajutat pe jucătorul sârb să debuteze în circuitul ATP. Se întâmpla în 2004, la turneul Open Romania, pe care omul de afaceri l-a organizat în București până în 2016. La sfârșitul lui 2020, Ion Țiriac și Novak Djokovic, prin fratele său, Djordje, au „bătut palma” pentru o afacere cu multă încărcătură sentimentală pentru campionul din Serbia.

Afacerea dintre Ion Țiriac și Novak Djokovic pe care puțini români o știu. Miliardarul român a organizat, între 1993 – 2016, un turneu ATP 250 în București, denumit „Năstase – Țiriac Trophy” sau Open Romania. La ediția din 2004 a fost prezent și o tânără speranță a tenisului din Serbia, în vârstă de doar 17 ani. Numele acestuia era Novak Djokovic.

Ion Țiriac a fost cel care a fost de acord să i se ofere un wild-card pentru calificări, jucătorului practic necunoscut în acel moment. După gestul lui Ion Țiriac, Novak Djokovic a reușit să se califice pe tabloul principal al acelei ediții. În turul 1, a obținut prima sa victorie din circuitul ATP, învingându-l pe francezul Arnaud Clement. A pierdut în turul secund în fața spaniolului David Ferrer, un specialist al jocului pe zgură.

„Îmi amintesc că turneul a fost la București (nr. – debutul în circuitul ATP), in România. M-am calificat și a fost primul turneu ATP pe care l-am jucat în cariera mea. Am câștigat împotriva lui Clement în primul tur, am pierdut cu Ferrer in trei seturi, pe zgură. Îmi aduc aminte foarte bine, pentru că a fost primul meu turneu ATP.

A fost o experiență grozavă, Romania e o țară vecină, eram aproape de casă si am avut o susținere importanta a publicului. A fost un turneu care chiar a fost o rampă de lansare pentru ceea ce avea sa se întâmple în cariera mea”, a afirmat Novak Djokovic (34 de ani), pentru Digi Sport, în urmă cu câțiva ani.