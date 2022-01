Novak Djokovic, out din Australia! Autoritățile i-au anulat, din nou, viza

Novak Djokovic, out din Australia! Campionul sârb a primit, vineri, decizia ministrului Imigrării din guvernul federal, Alex Hawke. Acesta a anunțat că a hotărât să îi anuleze, din nou, viza campionului sârb. Numărul 1 ATP reprimise dreptul a de intra în Australia prin sentința unei instanțe, dar ministrul Imigrării are puterea legală de a trece peste decizia din justiție. Novak Djokovic poate face contestație la hotărârea demnitarului, după care o poate ataca, prin recurs, în instanță.

Novak Djokovic, out din Australia! Ministrul Imigrației din guvernul federal, Alex Hawke, a anunțat, vineri, că a decis să-i anuleze viza campionului sârb. Demnitarul a explicat a analizat cu atenție dovezile aduse și a decis să-și exercite puterea legală ce-i este conferită prin secțiunea 133C(3) din Actul Migrației.

Pentru Novak Djokovic e o lovitură dură. În primul rând, din cauză că, potrivit The Guardian, această decizie aduce automat și interzicerea intrării în Australia pe o perioadă de 3 ani. Există anumite excepții acordate în „anumite circumstanțe”, iar numărul 1 ATP cu siguranță le va aborda în apelul pe care-l va face la decizie.

Novak Djokovici a recunoscut, miercuri, că s-a întâlnit cu un jurnalist când ştia că are Covid-19, descriind acest fapt drept o „eroare de judecată”. Însă el a afimat că nu ştia că este pozitiv atunci când a premiat copiii de la academia lui din Belgrad, la o zi după data testului său PCR. Cât priveşte declaraţia prezentată autorităţilor australiene înainte de sosirea în ţară, referitoare la faptul că nu călătorise în afara Serbiei anterior, aceasta a fost completată greşit de agentul său, a precizat Djokovici.

Novak Djokovic fusese deja programat să joace în primul tur de la Australian Open, turneu pe care l-a câștigat de 9 ori, fiind și actualul deținător al titlului. El urma să-l întâlnească pe compatriotul său, Miomir Kecmanović (22 de ani, 78 ATP). E încă neclr ce se va întâmpla cu locul lăsat liber pe tablou de Djokovic. Se pare că acesta îi va atribuit rusului Andrey Rublev (5 WTA).

Novak Djokovic, conform The Guardian, va face apel la decizia ministrului Imigrării, iar procesul ar putea avea loc în următoarele zile, în speranța că o decizie favorabilă în instanță i-ar permite să joace, totuși, la Australian Open. Până atunci, cel mai probabil, Novak Djokovic va fi din nou reținut de forțele de ordine australiene și va aștepta derularea evenimentelor într-un loc, poate același hotel, pentru imigranți. Dacă va pierde procesul, el va fi deportat din Australia imediat după sentință.

