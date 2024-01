Afacerea cu care Virgil Ianțu vrea să dea lovitura în București! Are și o parteneră: “Avem aceleași valori” EXCLUSIV

Claudia Militello are vârsta de 38 de ani, iar de 15 ani lucrează în domeniul HoReCa. În urmă cu mai mulți ani, aceasta cocheta cu jurnalismul, însă a lăsat această pasiune pentru visul de a deveni o antreprenoare de succes și iată că a reușit! Claudia și-a deschis primul restaurant cu influențe siciliene în zona Voluntari în urmă cu câțiva ani, iar pentru că totul a mers ca pe roate și a avut încasări mari, a deschis și al doilea restaurant. Acesta se află în centrul Bucureștiului, iar de data aceasta, îl are partener de afaceri pe unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, Virgil Ianțu!

La un moment dat a apărut această posibilitate de a face primul restaurant. Pentru că am pus multă pasiune, Dumnezeu ne-a ajutat să funcționeze pe nivelul așteptărilor și am reușit să îl facem și pe cel de-al doilea, va urma și al treilea.

“După ce m-am mutat în București, am identificat această necessitate de a ieși cu familia, cu copiii, de a avea un loc unde să ne simțim bine, atât noi, cât și cei mici. Am lansat o dorință în Univers, că dacă vreodată ne vom face un restaurant, va avea muzică live, spațiu de joacă pentru copii și tot confortul pentru cei ce își doresc să iasă în oraș.

Cei doi parteneri de afaceri ne-au povestit cum a început colaborarea. Se pare că prezentatorul era un client fidel al primului restaurant deschis de Claudia, apoi s-au împrietenit. Virgil era fascinate de restaurant, astfel i-a propus Claudiei o colaborare pe viitor, iar aceasta a fost încântată de idee:

Virgil ne-a dezvăluit că nu este ușor să fie și prieteni, dar și parteneri de afaceri, astfel cei doi și-au impus câteva reguli:

“Împărtășeam aceleași valori. Asta s-a creat în timp, de când ne-am cunoscut. Dacă nu eram pe aceeași frecvență, nu aveam cum să avem sufletul deschis, să facem orice împreună. Cred că am un instinct, nu ține neapărat de inteligența mea. Fie că am făcut televiziune sau orice altceva, am fost mereu înconjurat de oameni mai buni decât mine, de la care am de învățat. Este o altă etapă, o școală pentru mine, dar e școală frumoasă.

Fiecare știe foarte bine ce are de făcut. S-au trasat niște linii clare, ca să nu existe discuții, dar regula principală este ca relația noastră să rămână aceeași, chiar dacă vin momente mai grele. Nu este ușor, dar cred că avem maturitatea și inteligența să ne păstrăm așa cum suntem acum.”, ne-a declarat Virgil Ianțu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.