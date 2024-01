Anca Dinicu, păcălită de PRO TV? Ce i-au spus producătorii, inițial, despre proiectul “Săriți de pe fix”: “Nu mi s-a prezentat exact” VIDEO EXCLUSIV

“Săriți de pe fix!” este show-ul care îmbină divertismentul cu jocurile și provocările într-un adevărat spectacol de umor. În fiecare ediție, 8 dintre cei comedianți, Irina Antonie, Anca Dinicu, Bogdan Drăcea, Lucian Ghimiși, Cătălin Neamțu, Mihai Rait, Emily Burghelea, Alex Bogdan, Anisia Gafton și Paul Ipate, dar și invitați speciali, au fost provocați de Cabral, prezentatorul emisiunii, la o serie de jocuri care le-au testat imaginația și limitele.

Chiar dacă show-ul a avut un real succes, se pare că a fost scos din grilă, iar acum, întreaga echipă speră că va apărea un nou sezon. Anca Dinicu ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri, din culisele emisiunii de la PRO TV.

Anca Dinicu se număra printre cei 8 comedianți care au acceptat provocarea lui Cabral de a lua parte la cel mai nebun show de divertisment din România. Din luna decembrie, primul sezon al show-ului a luat sfârșit.

Vedeta a fost prezentă de curând la un eveniment monden din Capitală și ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre sezonul 2 al show-ului „Săriți de pe fix”.

“Săriți de pe fix, probabil că o să vină și sezonul doi, sperăm, pentru că am fost lideri de audiență, hai să o spunem pe față! În timpul show-ului, la întrebări nu am avut probleme, dar la planul înclinat am avut un disconfort imens, nu eram pregătită fizic pentru așa ceva, dar s-a terminat cu bine, fără accidentări și fără traume.”, ne-a declarat Anca Dinicu în exclusivitate pentru Playtech Știri.