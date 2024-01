Fiica lui Virgil Ianțu, geloasă pe copiii din emisiunea pe care o prezenta tatăl ei! Prezentatorul, despre momentele amuzante: “Era drăguță și geloasă” EXCLUSIV

Virgil Ianțu și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de foarte mulți ani! Îndrăgitul prezentator și-a deschis un restaurant cu specific italienesc în centrul Capitalei, fiind partener de afaceri cu Claudia Militello, o antreprenoare de succes. Virgil ne-a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre noua locație. Mai mult decât atât, prezentatorul a vorbit și despre fiica sa, Jasmina, în vârstă de 18 ani. Virgil are toate motivele să se simtă un bărbat împlinit!

Virgil era un client fidel al restaurantului Claudiei Militello. Bărbatul avea un vis neîmplinit de a deschide un restaurant în București, iar norocul i-a bătut la ușă! Prezentatorul și antreprenoarea Claudia au decis să fie parteneri de afaceri, astfel au deschis împreună o nouă locație în centrul Capitalei. Virgil ne-a vobit despre restaurant în exclusivitate pentru Playtech Știri:

“Practic nu am reușit eu, neapărat. Claudia este implicată 100%, iar conjunctura a făcut să fiu implicat în proiectul acesta. La fix! Devenise un gând nerăbdător, dar întotdeauna, tot ce am făcut, nu am forțat, ci am așteptat să vină momentul potrivit, iar Universul sau Dumnezeu le-a așezat tot timpul la momentul oportun.

Este bine să fim pozitivi, să credem în lucrurile care vin, iar mie îmi place să cred în oameni. Eu și Claudia ne cunoaștem de 5 ani, iar lucrurile s-au întâmplat repede. Ne-am văzut, ne-am cunoscut, ne-am plăcut, iar lucrurile s-au armonizat și ne-am dat seama că avem aceleași valori. Ne dorim să facem acest proiect împreună.

Era un vis, nici nu îndrăzneam, iar acum încerc să învăț. Vin cu expertiza mea de client, știu ce îmi place, dar nu mă bag peste profesioniști. Nu este un domeniu în care am activat, așa că învăț.”, ne-a declarat Virgil Ianțu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.