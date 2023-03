Afacerea cu care un român a dat lovitura. Cum a ajuns de la un chioșc la o companie uriașă din țară

De la un mic chioşc în Sectorul 6 al Capitalei a ajuns acum la o companie cu 2.000 de angajaţi şi afaceri de sute de milioane de euro. Aceasta este povestea impresionantă a unui român care demonstrează că poți ajunge pe culmile succesului, deși ai plecat de jos. La bază este profesor de sport, primii pași în antreprenoriat făcându-i la începutul anilor ’90.

Deși economia românească este dominată de multinaţionale, încă mai există domenii în care antreprenorii locali sunt jucători puternici. În industria cărnii, o afacere veche de peste trei decenii dăinuie şi reuşeste să se impună. După ce a renunțat la cursurile de educaţia fizică la Revoluție, și-a construit un adevărat imperiu, pornind de jos.

Este vorba despre fondatorul Cris-Tim (companie producătoare de mezeluri), Radu Timiș (vezi foto în galeria noastră). Puţini români ştiu că patronul acestui imperiu și-a început cariera în urmă cu trei decenii ca profesor de sport, după absolvirea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti.

În anii ’90, bărbatul a lucrat ca instructor sportiv la piscina fostului hotel Bucureşti, actualul Radisson, apoi a făcut primii paşi în antreprenoriat, în domenii care nu au nicio legătură cu activitatea din prezent. Cris-Tim s-a dovedit a fi cel mai profitabil.

Cu toate că startul a fost modest, cu un mic chioşc de câţiva metri pătraţi, acest business a evoluat într-unul cu o cifră de afaceri de sute de milioane de euro! Iar antreprenorul Radu Timiș pare să nu se oprească aici. Cel mai nou pariu al său este o cramă dotată cu tehnologie de ultimă oră, care să concureze cu marii producători de vin europeni.

„Varianta simplă a fost să luăm un chioşc, un container pe care l-am amplasat în Piaţa Gorjului. În afară de suc am zis să vindem lucruri pe care ceilalţi nu le vând. Eu fiind profesor, am fost trei ani la Olteniţa profesor de sport. Știam mezelurile de la Ulmeni, unde era un abator de stat de mezeluri celebru. Şi am zis să aducem aceste mezeluri să le vindem noi. Aveam coadă în permanenţă, dar nu mai aveam marfă suficientă. Am cumpărat o maşină de 3 tone americană, dar nu câştigam suficient cât să plătim rata. Eu am dat anunț să fac transport cu maşina. Şi nu mă angaja nimeni. Şi trebuind să plătim rata, a trebuit să mărim magazinul. Am făcut unul mare”, povestea Radu Timiș în 2019, la Digi24.