Afacerea pe care o are Gabi Jugaru după ce a ieșit din TV. Câți bani câștiga: „Nu voi egala vreodată salariul de la Pro TV” EXCLUSIV

„Regele Farselor”, care a făcut istorie în televiziune cu show-ul „Jugaru Shukaru” (PRO TV), ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, că duce dorul televiziunii. Ar reveni oricând pe micul ecran, dacă ar fi chemat pentru un nou contract. Am aflat detalii și despre afacerea pe care o are Gabi Jugaru după ce a ieșit din TV și din care își câștigă existența.

Gabi Jugaru, care a înregistrat audiențe spectaculoase pe micul ecran cu „Jugaru Shukaru”, la PRO TV, până în 2010, apoi cu show-urile de la Național TV, până în 2017, își dorește cu ardoare să revină în televiziune, ca realizator de emisiuni. Din păcate, până acum, după cei șase ani, de la ultima colaborare tv, nu a primit nicio ofertă:

„O să revin pe micul ecran, cu o nouă emisiune, când o să mi se ceară. Nu există zi în care să nu fiu oprit pe stradă, oriunde m-aș duce, la piață, la mall, să nu fiu oprit și să mă întrebe lumea când revin.

Din păcate, nu există oferte din partea televiziunilor. După ce am încheiat contractul cu PRO, și am lucrat și la Național TV, am mai avansat proiecte la trustul Intact, din nou la PRO TV, la Kanal D… Dar, mi s-a spus așa: „Măi, Gabi, noi vrem ceva mai cu intrigă, mai cu scandal!”.”