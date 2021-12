Afacerea cu care Oana Zăvoranu a câștigat un milion de euro în 2021. Vedeta a dat lovitura

Oana Zăvoranu are mare succes în afaceri. Bruneta s-a implicat într-un domeniu extrem de profitabil și a muncit pentru a câștiga nu mai puțin de un milion de euro. Aceasta este extrem de mulțumită de modul în care termină acest an, așa că și-a dezvăluit secretele.

Oana Zăvoranu se bucură de atenția fanilor care o urmăresc pe canalul de Youtube. Bruneta s-a retras din televiziune, dar nu duce lipsă de bani sau de proiecte! Vedeta s-a lansat din afaceri și a reușit să strângă o adevărată avere după ce și-a deschis propria clinică. Ea și-a rotunjit veniturile.

În trecut, vedeta își anunța fanii că s-a decis să se ocupe de clinica ei. Afacerea a fost pusă la punct și a început să producă foarte mulți bani. Oana Zăvoranu este o femeie de afaceri de succes, mai ales pentru că a dezvăluit că proiectul său inedit a ajuns în acest an la o cifră de afaceri de 3 milioane de euro.

Aceasta a mărturisit că veniturile pe care le-a câștigat în urma afacerii se ridică la peste un milion de euro. Oana Zăvoranu o să intre în Noul An cât se poate de bine, mai ales pentru că a demonstrat că reușește să aibă succes și în alte domenii după a decis să renunțe la proiectele de pe micile ecrane.

„Pentru că, zic eu, am fler și știu ce trebuie să fac ca să meargă lucrurile bine, am ajuns să fac o cifră frumoasă de afaceri și se poate verifica. (…) Anul trecut, adică anul acesta, am avut o cifră de afaceri de 3 milioane de euro.

Din această cifră de afaceri, câștigul meu este undeva la un milion și un pic de euro, bani curați.”, a mărturisit Oana Zăvoranu la Xtra Night Show, emisiune difuzată la Antena Stars.