Afacerea cu care doi soţi au dat lovitura în România. Cererea este în creştere odată cu începerea şcolilor şi grădiniţelor. Se gândesc să se extindă

Când țara noastră a fost lovită de pandemia de coronavirus, românii au început să apeleze la diferite modalități de a câștiga bani în plus. Mai ales în circumstanțele în care o mulțime de voci au avertizat că România, și nu numai, va fi lovită de o criză economică fără precedent. În plină luptă cu coronavirus, doi parteneri au analizat o idee de business pe care au pus-o în aplicare și care, se pare, le-a adus mulți bani. Află totul despre afacerea cu care doi soți au dat lovitura.

Mónika Karacsony şi Attila Árpád Gall au pus în practică o idee de afacere cu care au dat lovitura. Încasează bani frumoși de pe urma ei și, spre surprinderea amândurora, clienteala este mai vastă decât ar fi crezut inițial. Totul are legătură cu un kit folosit pentru plantarea florilor și a arborilor.

Practic, asta oferă compania „Natura la pachet”, înființată în pandemia de coronavirus de către cei doi soți din Brașov: kituri pentru realizarea de ornamente, plantarea de flori și de arbori. Pentru a pune pe picioare afacerea, partenerii și-au îmbinat cunoștințele de marketing și de silvicultură și au dat lovitua.

„Folosim tot ce găsim în natură şi realizăm ornamente. Produsul nostru principal este trusa de plantare. Prin aceste truse, putem experimenta prin joacă ce înseamnă să plantezi un arbore sau o floare. Am pornit de la ideea că cel mai mult le vor plăcea copiilor. Am constatat că sunt şi mulţi adulţi interesaţi să vadă cum se plantează şi creşte o plantă”, a spus Mónika Karacsony, într-o intervenție pentru ZF Afaceri de la zero.