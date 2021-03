Adriana Bahmuțeanu, reacție halucinantă la proteste: ‘Masca e la fel precum chiloții la viol’

Sute de oameni s-au adunat sâmbătă, 20 martie, la protestul față de restricțiile luate de autorități pe timpul pandemiei, dar și față de măsura de a purta mască. Oamenii au ieșit în stradă fără să respecte distanțarea socială sau să poarte mască, iar Diana Șoșoacă a fost printre cele mai vehemente voci împotriva acestor măsuri.

Printre cei prezenți la protest s-a aflat și Adriana Bahmuțeanu, care se declară nemulțumită de măsurile de restricție luate de Guvern în contextul combaterii răspândirii virusului.

Fosta prezentatoare Tv a declarat că masca de protecție este complet inutilă și a obosit să o poarte. În plus, vedeta a spus că măsurile luate de Guvern nu își dovedesc eficiența și că tot ce au obținut autoritățile a fost să instaleze frica în populație.

”Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră de fapt cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu-mi servește la nimic. Mă apără de virus cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Am obosit să aud de tot felul de măsuri care nu-și dovedesc eficiența. Aș vrea ca Guvernul să fie aproape de popor, aproape de oameni, dar de un an de zile ne înfricoșează. Asta a știut să facă, atât, din păcate” a spus Adriana Bahmuțeanu.