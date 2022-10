Adriana Bahmuțeanu, primele declarații despre un copil cu George, soțul ei. Povestea relației lor e ireală

Adriana Bahmuțeanu, primele declarații despre un copil cu George Restivan. Cei doi parteneri s-au logodit la biserică, la sfârșitul lunii iulie 2022. S-a întâmplat după aproximativ o lună de relație, lucru care a atras atenția tuturor fanilor vedetei de televiziune. Acum, cuplul a luat din nou prin surprindere. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor să aibă un copil.

De-a lungul timpului, Adriana Bahmuțeanu a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste. Se pare că soarele a răsărit și pe strada ei. Spunem asta fiindcă, acum, jurnalista se poate lăuda cu un alt domn care o face, cel puțin la nivel aparent, cu adevărat fericită. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație.

Adriana Bahmuțeanu și actualul său soț, George Restivan, s-au logodit la biserică la finalul lunii iulie 2022, după doar patru săptămâni de relație. Potrivit informațiilor divulgate în presă, cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, care locuiesc în Statele Unite.

George Restivan locuiește peste ocean încă din anul 1999 și deține mai multe afaceri în domeniul imobiliar. Bărbatul are un copil dintr-o relație anterioară. Fosta parteneră de viață a afaceristului s-a stins după trei luni de la nașterea fiului său.

Chiar dacă a trebuit să se confrunte cu situații extrem de dificile pe plan emoțional și nu numai, se pare că bărbatul a fost destul de deschis ideii unei noi relații. Nu a vrut, însă, să forțeze nimic, ci a lăsat Universul să își facă treaba. Într-o nouă intervenție pentru presa românească, George Restivan a povestit despre începuturile relației cu Adriana Bahmuțeanu.

„Mi-a plăcut de ea. Am avut chimia aia instantă. Am stat din prima noapte până la 5 dimineața de vorbă. Am fost căsătorit de două ori. A doua oară, soția a murit când s-a născut băiatul. Au trecut zece ani deja. A avut preeclampsia. Era din Puerto Rico și ne-am întâlnit în Florida. Prin anul 2010, a trebuit să decid dacă mă mut și mama m-a ajutat.

Nu am căutat pe cineva. Am vrut să mă ocup de fiul meu și de mama. Am zis că o să fie când o să fie. Din prima seară i-am zis (Adrianei Bahmuțeanu -n.r.) că ne căsătorim. Am crezut că glumește când mi-a zis să vin aici, în România. Ne gândim și la un copil”, a mărturisit George Restivan.