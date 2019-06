Adriana Bahmuțeanu, operată de urgență! Vedeta are mari probleme de sănătate

Adriana Bahmuțeanu a ajuns la mâna medicilor! Bruneta are mari probleme de sănătate, astfel că medicii au decis să o opereze de urgență. Ce declarații a făcut vedeta?

Adriana Bahmuțeanu, la cuțit! Medicii o operează de urgență

Clipe grele pentru fosta soție a lui Silviu Prigoană. Cu toate că problemele din viața ei păreau că s-au terminat, acum, o altă lovitură a venit pentru brunetă. Gândurile negre nu au ocolit-o, iar, cu toate că a recunoscut că nu îi este frică de moarte, declarațiile sunt de-a dreptul șocante. Adriana Bahmuțeanu a venit în platoul de la Extra Night Show pentru a clarifica toate zvonurile în privința stării sale de sănătate. Aceasta a mărturisit că dacă se va întâmpla ceva tragic, apropiații ar face bine să țină cont de ultima dorință.

„Eu acum cinci ani am avut o operaţie, am avut multiple hernii. Mi s-a pus o plasă, dar pentru că am făcut efort, acea plasă s-a rupt. Este unde băgată printre maţe. Ghinion de neşansă. Probabil e o greşeală, dar nu mai contează. De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând”, a spus Adriana Bahmuţeanu la Xtra Night Show.

„Este o urgență!”

„Urmează să fac nişte investigaţii şi să mă hotărăsc când mă voi opera. Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit, dar l-am găsit. Nu ştiu dacă mai putem programa. Este o urgenţă”, a mai dezvăluit vedeta în cadrul emisiunii. Adriana fusese oerată de mai multe hernii, ultima fiind hernie de disc în anul 2014. „Nu am cervicala, am lombara. In aceeasi zi ma duc si la emisiune”