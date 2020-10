Adrian Năstase, scrisoare extrem de dură către PNL. Îi atacă pe Klaus Iohannis și pe Băsescu

Vineri, pe blogul său, Adrian Năstase a postat o analiză a alegerilor locale și a ceea ce va urma după. El îi atacă pe președintele Klaus Iohannis și pe Traian Băsescu.

Vineri 2 octombrie, fostul premier, Adrian Năstase a postat o analiză a alegerilor locale din 2020. Potrivit acestuia, cu toate că președintele Klaus Iohannis a mobilizat o parte din votanți PNL prin atacurile sale împotriva împotriva partidelor de opoziție, nu a reușit să diminueze destul scorul Partidului Social Democrat.

„Prima concluzie este aceea ca are loc o cursă contra-cronometru al lui Ioannis pentru a obține, pentru sine, o hiper-concentrare a puterii politice si a construi o dictatură prezidențială. Nu contează efectele pandemiei asupra vieții oamenilor, el dorește derularea, cu orice preț, in acest an, a alegerilor pentru a dobândi controlul asupra administrației centrale si locale si asupra parlamentului. S-a văzut, la prima conferință de presă de după locale, că el a început deja campania electorală pentru parlamentare, in numele PNL, dezvoltând aceleași acuzații mizerabile împotriva PSD.

Precum Băsescu în trecut, Iohannis încearcă să ne convingă că „România normală” este cea în care Constituția are valoarea unui sul de hârtie igienică! Atacurile sale împotriva partidelor de opoziție au mobilizat o parte din votanții PNL, însă nu au reușit să diminueze scorul PSD pe cât și-ar fi dorit. Desigur, nu am mari așteptări din partea „societății civile” să critice implicarea lui Iohannis în această campanie electorală, însă PSD și „noua clasă politică” din USR-PLUS ar fi putut fi mult mai lipsiți de timiditate!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.