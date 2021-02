Adrian Năstase o desființează pe Diana Șoșoacă. Ce l-a uluit pe fostul premier: ‘Va face asta

Adrian Năstase l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis, printr-un articol postat pe blogul său. Fostul premier a arătat că parlamentul în actuala configurație s-ar putea să nu fie cel pe care și l-a dorit șeful statului.

Fostul prim ministru, Adrian Năstase susține că Iohannis și-ar dori să aibă parlamentul său, ironizându-l pe președinte.

„Iohannis si-a dorit sa aibă „parlamentul sau”. Pentru că parlamentul cu Psd era rău. Acum il are. Senatoarea Sosoaca i-a oferit o mostră. In curand, in calitate de „inalt demnitar roman”, va suna la 112 si va cere sa i se deschida Palatul Cotroceni, dupa ce a cerut acelasi lucru la Ministerul de interne.

Bănuiesc ca presedinta Senatului, dna Dragu, dupa ce s-a consultat cu mai multe ONG-uri cum sa dărame zidul de la Palatul Parlamentului, va face consultari si pentru a dărama zidul de la Palatul Cotroceni. În felul acesta, presșdintele se va putea întâlni mai ușor cu poporul”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.