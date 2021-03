Adrian Nartea din Vlad, tătic a doua oară. Primele imagini cu fiicele sale

Adrian Nartea din Vlad este cel mai fericit bărbat de pe planetă. Soția lui, fostul model Alina Ferinceac, a născut a doua oară, iar actorul nu mai poate de fericire. Cum arată familia completă a protagonistului celui mai urmărit serial de la PRO TV. Imaginile cu bebelușa Petra sunt emoționante.

Adrian Nartea, chipeșul protagonist din serialul Vlad de pe PRO TV, are toate motivele din lume să fie fericit. Este celebru, îndrăgit de public și unul dintre cei mai curtați bărbați din România, deși are o căsnicie fericită alături de fostul model Alina Ferinceac. Fericirea lor este completată de Mara, fetița lor de numai patru anișori și bebelușa Petra, cel mai nou membru al familiei. Actorul din Vlad nu s-a putut abține și a dorit să împărtășească fericirea sa cu toți prietenii săi virtuali.

Astfel, Adrian Nartea a publicat câteva fotografii emoționante cu fiica lui cea mică. Tăticul bebelușei pare extrem de fericit și emoționat ținându-și fiica în brațe. Imaginile vorbesc de la sine, iar surioara mai mare Mara este foarte protectoare cu mezina Petra.

Odată cu primirea rolului protagonistului din serialul Vlad, Adrian Nartea a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din România. Cu toate acestea, interpretul lui Vlad Pop/Adrian Anuței este o persoană tare discretă, căruia nu îi place să iasă foarte mult în evidență.

„Sunt multe lucruri pe care lumea nu le ştie despre Adrian Nartea şi prefer să păstrez misterul. Uite, îţi spun un lucru pe care îl ştie puţină lume. Am fost înnebunit după biciclete de mic şi încă mai sunt. Recent am fost să duc mâncare unor bătrâni undeva lângă Bucureşti şi m-am dus cu bicicleta. Mi-a plăcut enorm de mult, mi-am adus aminte de copilărie, cum săream borduri şi cum eram premiant la toate concursurile cu biciclete. E o senzaţie tare frumoasă. Mai am o soră, mai mare cu un an jumătate decât mine, de care chiar m-am apropiat mai mult în această perioadă. Colecţionez şepci şi pălării. Ştiu să gătesc orice vreau. Numai că nu prea exersez, dar îmi iese când vreau”, a declarat Adi Nartea pentru click.ro