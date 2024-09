Adrian Nartea are o soție superbă. Cu ce se ocupă Alina și cum s-au cunoscut. Cei doi se iubesc de mai bine de 13 ani, dar au fost la un pas de despărțire

Motivul pentru care Adi Nartea și soția sa au fost aproape de separare. Adi Nartea și soția sa, Alina, au o relație de 13 ani, dar au avut parte de dificultăți în povestea lor de dragoste. Celebritatea și nașterea celor două fiice ale lor au pus la încercare relația lor de cuplu. Actorul a admis că au fost foarte aproape de despărțire, dar, din fericire, au reușit să depășească acele momente dificile.

Adi Nartea a câștigat notorietate datorită rolului său din serialul „Vlad”, dar, în ciuda succesului său profesional, situația din viața sa personală era cu totul diferită. Adi și Alina s-au întâlnit în 2010, iar patru ani mai târziu și-au unit destinele prin căsătorie.

Recent, actorul a dezvăluit că popularitatea sa a avut un impact negativ asupra relației sale cu soția, care tocmai adusese pe lume două fiice, Mara și Petra. În această perioadă, Nartea era adesea ocupat pe platourile de filmare, ceea ce îi lăsa soției sale nevoie constantă de sprijin și prezență. Actorul a recunoscut că el și Alina au traversat o criză de cuplu atât de serioasă încât a fost pe punctul de a pune capăt căsniciei lor.

Adi Nartea a vorbit, cu sinceritate, în cadrul podcastului lui Teo, despre provocările cu care s-a confruntat în căsnicia sa cu Alina, soția și mama celor două fiice ale sale. Actorul a mărturisit că, într-o anumită perioadă, au fost foarte aproape să pună capăt căsniciei lor.

„Eu și Alina suntem împreună din anul 2010 și ne-am căsătorit în anul 2014. După 13 ani de relație este călită, mai ales după toată nebuniile prin care am trecut și chiar din perioada serialului „Vlad’. Acea perioadă a fost foarte grea pentru noi, ca și cuplu, pentru că eu plecam dimineața la ora 5, ma întorceam seara la 7, 8. Ea era mereu cu Mara, trebuia să o gestioneze pe ea. Intrasem într-o criză foarte mare de cuplu. Petra, fiica noastră, a venit într-un moment în care noi eram destul de în criză, tulburi. Ulterior, a venit pandemia, care ne-a forțat să stăm în casă, am făcut terapie de cuplu, am încercat să dregem lucrurile și din încercarea asta a apărut Petra. Atunci, cumva, lucrurile s-au domolit, și valul „Vlad’ se încheiase și mi-am dat seama că oricâtă glorie aș avea în „Vlad’ sau pe scenă, acasă este altceva. Când ajungi acasă și una este răcită, cealaltă este cu pampersul plin și vin grămadă pe tine, una râde, alta plânge, Alina e supărată în colț, așteptând să vin acasă să preiau din sarcini, este mai important decât cele 3 mii de persoane care te aplaudă pe scenă”, a povestit Adi Nartea, pentru sursa menționată.