Adrian Daminescu pregătește piese noi:” M-am reîntors!”. Cum îl susțin colegii de scenă pe solistul care s-a tratat de o boală nemiloasă EXCLUSIV

Adrian Daminescu pregătește noi concerte, în 2024, după o pauză muzicală de trei ani, perioadă în care s-a tratat de cancer pulmonar. La aflarea veștii că artistul Adrian Daminescu a început deja munca, în studioul de înregistrări, colegii săi de breaslă, din toate generațiile, îi transmit mesaje de încurajare, de susținere, prin intermediul Playtech Știri.

După o luptă dură cu cancerul pulmonar, marele nostru artist Adrian Daminescu a revenit, zilele trecute, în studioul de înregistrări, pentru a pregăti noi cântece, pentru publicul de care i-a fost atât de dor:

Starea de sănătate a cântărețului este bună, după trei ani de emoții și de tratamente. Prietenii apropiați ne-au dat vești îmbucurătoare:

La aflarea veștii că Adrian Daminescu s-a refăcut, din punct de vedere medical, și că va urca din nou pe scenă, artiștii au dorit să îi transmită mesaje de susținere. Dan Helciug, solistul trupei Spitalul de Urgență, s-a bucurat sincer:

Citiți și: Adrian Daminescu, înlăturat de la conducerea Circului din București. Ce a anunțat (exclusiv)

Și artistul Călin Geambașu ne-a vorbit, cu entuziasm, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre reîntoarcerea lui Adrian Daminescu în lumina reflectoarelor:

”Ce mă bucur! La mijlocul anilor 90, când am început să particip la Festivalul Mamaia, era, pentru mine, un puști, un fel de miracol să-i am colegi de scenă și totodată concurenți pe Adrian Daminescu și alte voci remarcabile, la secțiunea Creație.

Cum se simte Adrian Daminescu, la doi ani după ce a primit un diagnostic dur: „Am de lucru, nu mă plâng!”. Totul despre soția lui, care îi e alături, la greu, dar și despre marea pasiune pentru pescuit EXCLUSIV

Iată ce spune și Natalia Guberna, solista care a debutat, în anii comunismului, alături de Adrian Daminescu. Ea susține că titlurile pieselor lui par a fi fost predestinate:

În lupta cu boala, Adrian Daminescu a fost sprijinit de soția Dana, dar și de Cezar, fiul său adoptiv. Într-un recent interviu, Cezar ne vorbea despre relația strânsă cu celebrul său tată, căruia i-a fost aproape în momentele de cumpănă ale vieții:

”Oamenii, în general, au o conexiune și o apreciere. Cumva, am rezonat unul cu altul, foarte bine. Există o apropiere foarte mare. Am ajuns la această situație în care eu îi port numele. Eu îi spun Adrian, așa am simțit, eu de fel nu sunt cu ”mămica”, cu ”tăticul”, eu sunt puțin mai rece.

Dar, când a fost momentul cel mai dificil, când am aflat că trebuie să facă tratament la spital, timp de un an, în fiecare dimineață, am revenit din Columbia, am încheiat instant sezonul de călătorii. L-am însoțit mereu la spital, îl așteptam pe hol, stând pe un scăunel”.