Adrian Daminescu, înlăturat de la conducerea Circului din București. Ce a anunțat (exclusiv)

Bombă în showbiz! Marele artist Adrian Daminescu a fost scos de la conducerea Circului Mteropolitan din București. Cântărețul a fost schimbat din funcție exact în luna în care a împlinit 65 de ani. Acesta spune că nu înțelege de ce mai păstrează caracterul interimar al poziției de director general al instituției, din moment ce nu poate lua o serie de decizii hotărâtoare pentru bunul mers al Circului de Stat.

Solistul Adrian Daminescu nu mai este director general al Circului din Capitală. Vedeta a confirmat, pentru Playtech-Impact, că nu mai deține această funcție onorabilă din toamna anului trecut. Potrivit artistului, cel mai probabil, cineva din interior i-a purtat sâmbetele și l-a dat jos din fruntea instituției. Fără a primi explicații despre motivele care au stat la luarea deciziei, Adrian Daminescu s-a văzut în fața faptului împlinit.

„Cineva nu m-a mai dorit, cel mai probabil în funcția pe care am deținut-o timp de aproape un an. Nu cunosc cine a decis înlocuirea mea. Nu am cerut, dar nici nu mi s-au oferit explicații. Așa că nu știu a vă oferi, la rândul meu, explicații. Ce mi s-a reproșat, ce am făcut, bine sau rău, pe durata mandatului meu, nimic din toate astea nu mi s-au adus la cunoștință.

Totul s-a consumat repede. A sosit o hârtie oficială de la Primărie cu ordinul de schimbare al directorilor și s-a trecut la punerea ei în practică. Asta a fost tot!”, a dezvăluit Adrian Daminescu, pentru Playtech-Impact.