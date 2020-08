Adio, TV. Vedeta a anunțat plecarea definitivă din televiziune

Una dintre cele mai cunoscute fețe de pe micul ecran a luat hotărârea de a spune „Adio!“ meseriei care i-a adus celebritatea și simpatia publicului de acasă. Prezentatoare TV și-a anunțat demisia pe rețelele sociale. Mai multe detalii, în continuare.

Gențiana Coman, una dintre cele mai longevive prezentatoare ale postului de televiziune B1, a luat decizia de a renunța la pupitrul știrilor. Mai mult, potrivit anunțului făcut pe rețelele sociale, aici se încheie pentru ea și viața de jurnalist. Sau, așa cum a spus-o chiar ea, „cel puțin pentru moment“.

„La capătul a 10 ani de la clasica formulă «Bun găsit la Știri» am decis să ies din viața de jurnalist și să mă despart de locul în care am avut șansa de a mă forma nu doar ca om, ci mai cu seamă profesional. Aici mă opresc! Cel puțin pentru moment… Am iubit din prima secundă ceea ce am învățat să fac cu demnitate și devotament. Nu-mi pare rău absolut deloc pentru toate eforturile depuse, indiferent cât de greu, de stresant ori imposibil mi s-a părit, uneori. Abia asta e partea frumoasă.

Amintirile pe care le voi purta cu mine de aici înainte sunt trainice, iar legăturile umane create de-a lungul vremii, nimeni și nimic nu le va putea schimba vreodată. Dragi colegi, vă sunt recunoscătoare pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în această frumoasă decadă, fermitatea și perseverența pe care ați îngăduit să o aveți, oricât de dificilă și «incomodă» am fost uneori, de multe ori… pentru voi. Faptul că am avut onoarea de a vă cunoaște pe fiecare în parte mă face să fiu un om valoros“, a scris Gențiana Coman pe Facebook.