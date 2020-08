A murit un celebru jurnalist. Tragedie în presa din România

Celebrul jurnalist Mihnea Petru Pârvu a murit. Mihnea Petru-Pârvu avea 51 de ani și era considerat unul din cei mai buni autori de reportaje și anchete din presă.

Tragedie în presa românească. A murit un celebru ziarist

doliu în presa din România Mihnea Petru Pârvu Este. Ziaristula decedat la vârsta de doar 51 de ani. Anunțul trist al morții a fost făcut de Radu Tudor, jurnalist la Antena 3, duminică, pe pagina personală de Facebook.

„S-a intamplat mult prea repede. Am vorbit cu el de 4 ori in ultimele 48 de ore. Facuse o criza hepatica pe fondul citostaticelor si era la ATI Rm Valcea. Conducerea Spitalului Militar Central s-a implicat exemplar pentru reinternarea lui pe Sectia Oncologie, fiind adus de urgenta cu o ambulanta la Bucuresti. Din pacate s-a stins dupa ce a ars ca o torta. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Țache”, scrie Tudor pe Facebook.

Mihnea Petru Pârvu, premiat de clubul Român de Presă