Adina Halas, reţetă rapidă de supă pentru Postul Crăciunului. Ce să mănânci ca să scapi de senzația de foame: „Dă dependență!” EXCLUSIV

Vedeta tv Adina Halas, care s-a perfecționat în nutriție și în diete, ne oferă, în exclusivitate pentru Playtech Știri, câteva sfaturi alimentare, pentru Postul Crăciunului. Cu ce să înlocuim cartofii albi, care îngrașă? De ce nu e bine să mâncăm prea mult orez? Adina Halas ne oferă și o rețetă rapidă, de supă de legume, cu crutoane, ieftină, gustoasă și sățioasă!

Adina Halas ne oferă câteva sfaturi de aur, pentru Postul Crăciunului, în care meniul este cu mult redus, fiind excluse lactatele și carnea. Am aflat cu ce putem înlocui cartofii albi, periculoși pentru siluetă, dar și care sunt cele mai sănătoase proteine vegetate:

Extrem de atentă la meniu, pentru a evita mai apoi lupta cu kilogramele în plus, Adina Halas ne-a oferit și alte variante delicioase, meniu în care sunt incluse murăturile:

Adina Halas vă oferă și o rețetă gustoasă de supă de legume, un adevărat ”deliciu gastronomic”, după cum o laudă ea: ”Dacă pui în supă tot ce trebuie e un deliciu gastronomic. Iar dacă îi mai adaugi și crutoane, făcute în casă, dă dependență!”.

Ingrediente:

Mod de preparare:

Adina Halas ne-a explicat, pas cu pas, modul de preparare:

Adina Halas ne-a dezvăluit și micile ei secrete pentru rețeta de crutoane, cu busuioc uscat și cu usturoi:

”Pentru crutoane, am tăiat în bucăți de 2-3 cm pâine feliată, dietetică, cu maia, cu adaos de semințe.

Într-un bol, am amestecat câteva linguri de ulei de măsline, 2-3 căței de usturoi, zdrobiți în mojar, busuioc uscat și sare și am trecut crutoanele prin acest amestec, apoi le-am pus într-o tavă, pe hârtie de copt și le-am băgat în cuptorul preîncălzit.

Le-am copt timp de aproximativ 10 minute, la 180 de grade”. Poftă bună!”.