Totul despre întâlnirea karmică dintre Adina Halas și Lucian Hugeanu: „În timp ce îmi pregăteam bicicleta” EXCLUSIV VIDEO

Adina Halas a aniversat de ziua ei de nume, la sfârșitul lunii mai, 12 ani de la căsătoria cu Lucian Hugeanu, bărbatul de care s-a îndrăgostit fulgerător în sala de sport, amândoi fiind luați prin surprindere de sentimentele care s-au înfiripat între ei. Totul a decurs pe repede înainte din acel moment în viața lor.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea rubricii “Călătorește cu Halas” din cadrul emisiunii “Teo Show” ne-a povestit că deja după o lună și jumătate de la acel moment, răspunsese afirmativ la cererea în căsătorie.

Adina Halas și Lucian Hugeanu sunt îndrăgostiți la fel ca în prima zi, iar timpul a demonstrat că întâlnirea lor nu a fost deloc întâmplătoare.

Pasionați de sport amândoi, nu aveau cum să se întâlnească decât la antrenamente. Surprinzător, dar fiecare are impresia că a făcut primul pas în relație.

Vedeta TV și-a schimbat antrenamentul în ziua respectivă și așa a ajuns să îl remarce pe Lucian.

Și în timp ce îmi pregăteam bicicleta, am ridicat ochii și…m-am îndrăgostit. Și am zis: Doamne, ferească Dumnezeu, dacă se poate așa ceva! Nu, imposibil!

Dându-și seama că nu poate să stea departe de el și fiind convinsă că trebuie să își acorde o șansă, Halas a revenit discret la sală la orele lui Lucian.

“După o săptămână, m-am dus direct la el la ore, m-am așezat pe ultimul rând, în întuneric, deci nu mă vedea și până în zilele noastre, el îmi zice că el m-a atras la el la oră. Și, la un moment dat, mi-a trimis un mesaj, aflase că lucrez în televiziune, el, la momentul respective, era comentator la Eurosport pe partea de cycling și cumva am intrat în vorbă, după care mi-a scris.

Și de atunci ne tot scriem așa. Să știi că așa cred și eu că a fost o întâlnire karmică, mai ales că după o lună și jumătate m-a cerut în căsătorie și eu am zis da, adică și el a fost nebun că m-a cerut, și eu am fost nebună că am zis da. În mai am făcut 12 ani de la căsătorie”, a spus, pentru Playtech Știri, Adina Halas.