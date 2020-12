EXCLUSIV O cunoscută artistă de la noi a ajuns să facă livrări pentru a supraviețui în pandemie:”A trebuit să mă reinventez”

După un divorț și alte câteva relaţii eşuate de iubire, blonda Adina Postelnicu pare că şi-a găsit în sfârşit liniştea în braţele rapper-lui Glance, originar din Yemen, pe numele lui adevărat Islam Faris Mohamed Ismail Almasany.

Adina şi Glance s-au cunoscut la înregistrările pentru hitul „Sexy Girl” şi după doi ani s-au cuplat. Acum zece ani, solista a fost suspectă de cancer şi s-a temut că nu va mai putea fi mamă niciodată. Moartea tatălui ei a fost o nouă lovitură. Sarcina a venit însă ca o binecuvântare, când solista își pierdusem orice speranţă. Tatăl său i-a apărut atunci în vis şi i-a spus să aibă grijă de fetiţă. Adina a adus-o pe lume pe cale naturală la 40 de ani pe micuța Zaynab Maria, acum în vârstă de un anișor. Deși au un copil împreună, Adina și Glance nu se gândesc la căsătorie. Pandemia le-a cam stricat planurile, căci vroiau să se mute anul acesta în casă nouă. Solista ne-a povestit cum a reușit să scape de sărăcie în anul pandemiei, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro.

Cum ți s-a schimbat viața pe pandemie? Te sperie acest virus? Ați avut cazuri în familie sau prieteni infectați?

Mi s-a schimbat viața așa cum li s-a schimbat tuturor. E clar că m-a speriat toată situația asta, sunt speriată ca orice om de necunoscut. În jurul meu, 80% au făcut sau au în momentul ăsta coronavirus. Nu e de glumă. Sunt exagerată cu măsurile de protecție. De când s-a anunțat toată nebunia asta nu există lucru pe care să-l cumpăr fără să-l dezinfectez. Dau cu spirt acum pe orice. Încercăm să evităm să ieșim, ieșim strict la cumpărături. Locuind cu doi copii mici și mama lângă noi, nu ne permitem riscul să-i punem în pericol.

Cum a fost în izolare? Ați stat toți trei? Ce ți-a lipsit cel mai mult?

În primă fază izolarea a fost apăsătoare, eu fiind un om activ. Chiar dacă fetița mea avea doar câteva luni nu lăsasem jobul, mergeam la concerte, mă ocupam de firmă în continuare, timpul meu atunci a fost dedicat sută la sută copilului ceea ce m-a făcut fericită dincolo de toată situația asta. Nu am stat toți trei, eu am stat cu mama, cu sora și cu nepoțelul meu. Mă mutasem cu ei de când am născut. Mi-au lipsit concertele, plecările. Ești mamă, dar dincolo de meseria de mamă ai nevoie să și evadezi. La concerte mai respiram și eu.

Veți face vaccinul anti Covid? Multă lume e reticentă.

Așteptăm să vedem recenziile și ce se va întâmpla, nu pot să spun că nu sunt reticentă fiind un vaccin care nu a fost testat nu știu câți ani. În secunda asta nu l-aș face. Vedem pe parcurs.

Ai apucat să te muți în casa cea nouă? E gata? Ești mulțumită cum a ieșit?

Încă nu ne-am mutat în casa nouă. Sper că acum de Sărbători să facem lucrul ăsta, nu am terminat-o. Putem însă locui acolo, am așezat mobila, dar mai e de făcut exteriroul, îl facem în primăvară. Aieșit așa cum ne doream

Ce face fetița? I-ați făcut brad? Cum a reacționat? Care a fost cel mai greu moment ca mămică?

Toate bune, Zeynab a început să meargă, să vorbească mai mult. Nu i-am făcut încă bradul, de obicei la noi în familie regula e să-l facem în seara de Ajun. Cele mai grele au fost zilele în care a fost răcită sau când i-am făcut vaccinul și a avut reacții la vaccin. Au fost multe nopți nedormite.

Ai născut natural la 40 de ani. Cum ai reușit să-ți revii după naștere?

A fost o naștere ușoară, chiar se mirau asistentele de acolo că nu am țipat mai deloc. După naștere a trebuit să scap de kilogramele în plus și am apelat la o serie de proceduri de remodelare corporală ca să-mi revin. Am dorit să pot alăpta în continuare și să nu mă supun vreunui risc, deci am ales aparate medicale. Mi-am dorit sa-mi subțiez talia și coapsele și brațele și-au recăpătat tonusul muscular și elasticitatea pielii. Am făcut toate aceste proceduri cu Ionela Preda. Am mers la ea pentru că am văzut ce minuni a făcut cu Monica Anghel

Cum te-ai descurcat financiar în această perioadă când nu au fost concerte? Trăiți din economii, având în vedere ca amândoi sunteți artiști? Ai avut vreun concert? Ai fost la filmările pentru Revelion, mulți artiști s-au infestat acolo.

Ne-am descurcat bine, pentru că sunt un om care se gândește și la ziua de mâine. Nu am rămas total descoperiți, am avut și indemnizația copilului. Plus că Glance și-a făcut o firmă de delivery. Ne-am reorientat ca fiecare. Concerte nu am avut, iar la filmări nu m-am dus deloc, pentru că nu ne jucăm având copiii și pe mama. Am fost sunată să merg de Revelion la filmări dar am refuzat.

Ești de acord cu demersul artiștilor de a primi ajutor financiar de la stat? Multă lume a condamnat acest demers.

Normal că sunt de acord cu demersul artiștilor, nu mi se pare deloc de condamnat. Noi plătim taxe ca toți ceilați oameni, e absolut firesc ca într-o perioadă de genul acesta să fim și noi ajutați. Nu e ca și când câștigam bani la negru, noi plătim taxe, chiar mari.

Ce ți-ai dori pentru anul viitor? Îți dorești sa te căsătorești?

Pentru anul viitor îmi doresc doar sănătate pentru mine și familia mea. Să se termine odată cu toată isteria asta. Căsătoria nu e o prioritate nici pentru mine nici pentru Glance. Prioritatea noastră e copilul acum, iar dacă vom decide vreodată că vrem să facem pasul ăsta îl vom face. Momentan suntem bine așa cum suntem. Un act nu ține doi oameni împreună, ba, din contră, ar putea fi o povară.