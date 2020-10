Adina Bourceanu rupe tăcerea. De ce s-a ras pe cap, de fapt

Adina Bourceanu a dezvăluit misterul care se așternuse în privința noii sale schimbări de look. De ce s-a ras în cap, de fapt? Care a fost motivul din spatele acestei noi apariții cu care copiii ei s-au obișnuit destul de greu?

Care a fost motivul pentru care Adina Bourceanu s-a ras în cap?

Adina Bourceau își surprinde fanii pe zi ce trece. După decizia uriașă de a scăpa de multe kilograme cu care se obișnuise deja de ani buni, acum a revenit în fața lor tunsă la zero. Decizia a luat-o pe repede înainte, dintr-o nebunie, spune aceasta. Adina a renunțat pentru o perioadă la pletele sale din dorința de a-și stăpâni curiozitatea pe care o avea deja de multă vreme. „Fără filtre, fără teamă, fără regret! Mi-am dorit mereu ca o dată în viață să mă rad în cap. Am făcut-o acum!”, a scris Adina Bourceanu pe contul său de Instagram.

O altă imagine la fel de surprinzătoare pentru cei care o urmăresc a fost cu aceasta vopsită alb. Soția fostului fotbalist al FBSB-ului și-a făcut apariția în platoul „Vorbește lumea” cu o altă coafură îndrăzneață. ”Înainte de a veni la voi în emisiune am trecut pe la stilist și, în două minute, am devenit alba la păr! Mi-a zis, pot să-și dau cu un spray? Și așa am devenit alba. În două minute”,a povestit, amuzată, Adina. Care a dezvăluit că va repeat și cu alte culori.

