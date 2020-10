Cum arată acum soția lui Alex Bourceanu. Apariție șocantă: s-a ras în cap

Adina Bourceanu e un exemplu pentru femeile care au anumite opreliști atunci când vine vorba de stil, de extreme și de a-și trăi viața după propriile reguli. Acesteia nu-i pasă deloc de gura lumii, iar asta o face să se simtă din ce în ce mai frumoasă în pielea ei.

Deși secolul acesta numai de reguli nu ține cont, preconcepțiile își fac apariția chiar și acum, mai cu seamă când vine vorba despre look-ul femeilor. Imaginea e una din ce în ce mai importantă, iar asta este prima cea mai judecată la sexul frumos. Adina Bourceanu a abordat un look extrem de curajos la care unii oameni nu s-ar gândi. Obișnuită deja cu schimbările la extremă, după ce și-a rezolvat silueta cu ajutorul unei operații la stomac, acum s-a ras în cap. Vedeta a fost surprinsă de către paparazzi spynews.ro alături de soțul ei, în public.

Înainte de a recurge la gestul extrem, a surprins pe toată lumea cu ultimele dorințe înainte de a renunța de tot la pletele sale și și-a vopsit podoaba capilară în fel și fel de culori. Soția fotbalistului este cunoscută ca fiind un om care „nu” spune nu provocărilor și este mereu interesată de cum ar putea să se îmbunătățească. Deși se ocupă foarte mult de restaurantul familiei, Adina își face timp și pentru prietenele ei. Una dintre ele a chemat-o la o discuție afară, moment în care și-a făcut apariția îmbrăcată lejer, într-o bluză crem și o pereche de pantaloni albi, dar și cu noua tunsoare la purtător. Aceasta a părut foarte mulțumită de schimbarea făcută recent și de felul în care se simte în pielea sa.

„Când am rămas însărcinată, am plecat de la 74 de kilograme, şi am pus 30 de kilograme, ceea ce nu a fost tocmai uşor. Nu am mai reuşit să le dau jos, aşa că am recurs la această metodă. Efectele adverse există, dar nu sunt de nedepăşit. Mi-a căzut părul, pentru că organismul nu a mai avut atâtea minerale şi vitamine. Am luat suplimente pentru ca părul meu să-şi revină. O altă mare problemă este excesul de piele care rămâne după ce slăbeşti atât de mult. Eu voi continua să fac intervenţii ca să arăt aşa cum mi-am propus. Am pielea lăsată pe coapse, fese , abdomen şi braţe şi aceste probleme se pot rezolva doar chirurgical, în două-trei intervenţii. Nu m-am hotărât încă cu ce să încep. la aproape un an de la operaţia de micşorare mi-am făcut implant mamar”

Adina Bourceanu (Sursa: Star Chef – Antena Stars)