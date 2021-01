Adina Alberts, atac grav la Streinu-Cercel după incendiul de la Matei Balș. Ce adevăr a descoperit

Adina Alberts a făcut un atac grav la Streinu-Cercel după incendiul de la Matei Balș. Ce adevăr a descoperit soția lui Viorel Cataramă, citiți în articolul de mai jos.

Medicul Adina Alberts l-a atacat pe Adrian Streinu Cercel în contextul incendiului de la Matei Balș. Adina Alberts, soția lui Viorel Cataramă, a descoperit un adevăr grav, vizavi de ceea ce se întâmplă în spital.

Probleme nu sunt doar în Matei Balș, cu în mai multe spitale din România. Astfel, o asistentă care a observat ce se întâmplă în spital și a avut puterea să vorbească despre problemele cu care se confruntă instituția a fost pusă pe liber de către conducerea spitalului Universitar.

Care este vina lui Adrian Streinu Cercel, în opinia Adinei Alberts

”Două chestiuni.

Într-un mare spital bucureștean nu există sistem de sprinklere care ar fi fost absolut obligatoriu. Institutul “Matei Balș” a fost condus timp de zeci de ani de către același manager. Mai căutăm mult vinovatul?!

Mai mult decât atât, buteliile cu gaze medicinale trebuiau depozitate în incinte total separate de spital. Astfel nicio flamă sau vreun foc nu ar fi putut ajunge la aceste butelii.

Ce spune normele europene despre temperatura din spitale

Normele europene care vizează temperatura din spitale reglementează o temperatură de 22°C în saloanele cu bolnavi, iar în maternități de 25°C. Pacienții declară că în saloanele de la Matei Balș erau 16 °C. Unde trebuie căutat vinovatul pentru frigul din spitale dacă nu la Primăria Capitalei?! Doamna Firea nu a excelat poate în multe privințe în calitate de Primar General. Dar căldură în case am avut din belșug în timpul mandatului dumneaei.

Președintele Iohannis ne-a asigurat că vinovații pentru tragedia de la “Matei Balș” vor plăti. Eu doar vreau să ajut…Că poate de pe pârtia de la Păltiniș lucrurile nu se văd atât de bine”, a scris Adina alberts pe pagina personală de Facebook.

O asistentă de la Universitar a fost dată afară pentru că a vorbit despre situația din spital

Pe de altă parte, după 24 de ani de muncă în Spitalul Universitar, Mariana Luceanu, asistenta anestezistă, a fost concediată pentru ”grave abateri disciplinare”. În realitate, conducerea a fost deranjată că femeia a făcut greva foameica formă de protest față de neregulile văzute de ea în spital. Femeia plătește acu prețul pentru că a încălcat ”legea tăcerii”, prin care se acoperă toate neajunsurile și corupția din sistemul medical.

”Când faci o manevră de resuscitare pe un copil ars și îi face toracele cranc, ca o cutie de carton…Am fost dată afară pentru absențe, dar absențele le-am făcut pentru a spune tuturor din România condițiile care sunt în acest spital. Am zis, la Colectiv am văzut tot ce era de văzut. Am văzut tăiați de tren, călcați de mașina de gunoi, am văzut politraume de tramvai…

Când s-a hotărât Mariana Luceanu să vorbească

Când am văzut Colectivul am zis că n-am văzut nimic. M-am întrebat atunci, măi frate, ce se întâmplă, de fapt? Toată lumea spune avem, avem, dar noi nu avem nimic. Nimic, Alergam, ne împrumutam de pe secții. Era haos total. Și Colectivul a fost o săptămână sau două.

Și am zis, mă complac într-o mocirlă care îmi va trece peste cap? Voi spune că am trăit de pomană pe pământ, că n-am făcut nimic. Și am început să vorbesc”, a declarat Mariana Luceanu, potrivit Recorder.