Cântărețul celebru din anii 2000 care l-a lăsat fără cuvinte pe Măruță: ‘Nici să nu aud de alt copil’

Sorin Brotnei, căci despre el este vorba, membru al formației Akcent, formație care făcea furori în anii 2000, a venit azi în emisiunea La Măruță, alături de fiica sa, Ivana.

Sorin Brotnei este un tătic devotat, iar alături de soția sa, Ramona, au grijă de fiica lor de nici trei ani, pe nume Ivana. Artistul spune însă că ”jobul” de tată este cât se poate de solicitant, dat fiind faptul că fiica sa este un copil extrem de energic. De altfel, întrebat dacă își mai dorește încă un copil, fostul artist, actualmente antreprenor, a spus clar și răspicat că, pentru moment, nu își mai dorește al doilea copil.

”Am avut multe peripetii cu Iavana, am stat o saptamana in Turcia. Copilul ne-a terminat fizic si psihic. Mai si clachez cu Ivana, eram in apa si tot spunea niste cuvinte nu prea dragute si toata lumea se uita asa ciudat. Am stat mult in Maramures, cate 3-4 luni. Ma vad mutat in Cluj sau Baia Mare. Nici sa nu aud de al doilea copil, cel putin nu in urmatorii doi ani. De atunci acolo mai vorbim”, a mărturisit Sorin Brotnei, în direct, La Măruță.