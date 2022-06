Adi Minune se retrage din muzică! Cine îi va lua locul

Adrian Minune se retrage din muzică. Astfel, celebrul cântăreț îl va lăsa pe fiul său să îi ducă mai departe numele. Adi Minune Junior se ferește cât poate de luminile reflectorelor. Îi place să ducă o viață liniștită, departe de gura lumii, mai ales că acum este și într-o relație. Chiar și așa, nu lipsește de pe scenă, acolo unde cântă muzică de petrecere cot la cot cu tatăl lui.

Adrian Minune se retrage din muzică. Ce avere ar avea celebrul cântăreț

Adrian Minune se mândrește cu o familie frumoasă și împlinită, iar toți cei trei copii ai săi îi moștenesc talentul artistic. Fiul celebrului manelist Adrian Simionescu este recunoscut în lumea muzicii lăutărești.

Ani la rând, fiul lui Adrian Minune a studiat chitara clasică la cel mai cunoscut liceu de muzică din București. Adrian Simionescu Jr. a moștenit pasiunea pentru muzică a tatălui său. Astfel, la doar 12 ani, a început să aibă parte de un succes răsunător.

Ce premiu a obținut Adrian Minune Jr.

La acea vreme, fiul celebrului cântăreț a obținut Premiul I la Concursul internațional „Tinere talente”. Nu de puține ori, Adrian Simionescu l-a luat pe fiul său la evenimentele la care a fost invitat să cânte, astfel că de nenumărate ori au cântat împreună.

În afara faptului că este fiul celebrului manelist, Adi Minune Junior s-a făcut remarcat prin talentul său deosebit. Adrian Minune Jr. a dezvăluit, la un moment dat, că părinții săi au fost cei care l-au încurajat încă din prima clipă.

Fetele lui Adrian Minune, pasionate și ele de muzică

Astfel, chiar dacă Adrian Minune și-a anunțat retragerea din muzică, are pe cine să se bazeze, să îl reprezinte mai departe. Fiul său nu are de gând să îl dezamăgească, astfel că se anunță vremuri plăcute pentru mezinul familiei. Adrian Minune mai are două fete, talentate și ele la rândul lor.

Ambele sunt cel puțin la fel de pasionate de muzică. Karmen și Adriana Simionescu au o relație specială și amândouă au părăsit casa părintească.

Ce avere uriașă ar avea Adrian Minune

„În 2024 îmi voi face retragerea, pentru că mai am de trăit în 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară, de iarba din curte și să nu mai zic de celelalte. În 2024 nu o să mai cânt. În 2024 o să împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu de Adriana, de Carmen, de nevastă-mea, de gagicile mele”, a declarat Adrian Minune în emisiunea Xtra Night Show.

Nu în ultimul rând, se presupune că Adrian Minune ar avea o avere estimată la circa 100 de milioane de euro.