Adi Despot a dat share unui video al fetelor de la Bambi. Ce isterie a urmat pe Facebook

Artistul Adi Despot a share-uit pe Facebook un video cu piesa ”Măști cu zâmbet”, piesă ce le aparține fetelor de la Bambi, iar internetul a luat foc.

Adi Despot, solistul trupei Vița de vie și-a șocat când a dat share la o piesă a fetelor de la Bambi, care se numește ”Măști cu Zâmbet”. ”La revedere, pa!”, a scris el în descriere. Statusul a fost unul ironic, în stilul caracteristic, însă se pare că fanii nu prea i-au gustat ironia de data asta.

Astfel că i-au transmis mesaje dure, dar mai ales le-au criticat pe cele două artiste, Denisa și Raluca. Imaginile cu comentariile fanilor, foarte multe la număr, pot fi văzute în galeria foto a articolului.

Adrian Despot, solistul de Vița de Vie, este cunoscut pentru felul în care nu alege să se ascundă în spatele cuvintelor atunci când are ceva de comunicat. În urmă cu șase șapte luni, acesta a dat un amplu interviu pentru adevărul.ro în care a dat amănunte despre viața în pandemie, dar a dezvăluit și un amănunt senzațional. Astfel că dacă nu ar fi fost muzician, lui Adi Despot i-ar fi plăcut să fie profesor.

”Viaţa m-a luat cumva pe nepregătite, nici măcar n-am apucat -să-mi doresc să fiu ceva. Mama mi-a zis să cânt la chitară, am început să cânt, după aia am intrat într-o gaşcă de rockeri, am intrat la liceu – de atunci tot ce ţin minte e că am făcut baschet şi chitară –, a urmat Facultatea de Muzică. A venit Şcoala Vedetelor, am ajuns pe culmile gloriei în România.

Când eram în culmea gloriei, am plecat din Şcoala Vedetelor, pentru că am realizat că nu asta îmi doream, am luat-o de la zero cu o trupă de rock, am reuşit să creez Viţa de Vie. Cred că mi-ar fi plăcut să fiu profesor, dacă n-aş fi fost muzician. Mama mea e profesoară şi probabil că s-a lipit şi chestia asta de mine”, a mărturisit Adi Despot.