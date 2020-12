Cum arată Denisa de la Bambi fără strop de machiaj. Nu a avut nicio inhibiție

Denisa Tănase, jumătatea trupei ”Bambi”, a prins curaj și a renunțat complet la machiaj. Artista, devenită nu de mult și femeie de afaceri, s-a afișat naturală în fața fanilor de pe rețelele de socializare.

Denisa de la Bambi s-a pozat fără machiaj

Denisa Tănase uimește cu fiecare apariție, mai cu seamă cu cât, de ceva vreme, se învârte în domeniul frumuseții și nu uită niciodată să treacă pe la coafor sau pe la vreun profesionist care să o machieze exemplar. Așa se face că fiecare apariție a ei, din online sau de la TV, este fără cusur. Însă, recent, ”a schimbat placa”.

Cântăreața a apărut pe Instagram într-o ipostază în care o vedem rar: în halat, nemachiată. Ea își anunța fanii într-un filmuleț că își așteaptă logodnicul plecat la cofetărie pentru a lua bunătăți, pentru a le vor savura în timp ce vor vedea un film.

„Anul acesta trebuia să facem nunta”

„Trebuia să fie o nuntă, dar nu a depins de noi. Atât eu, cât și Denisa, am mai primit o șansă (a glumit el), dar e ca și cum am fi căsătoriți. Suntem împreună de trei ani. Acum doi ani am cerut-o în căsătorie, când am împlinit un an de relație”, a spus logodnicul vedetei, Mircea Brânzei, în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Cât despre afacerile comune, el a spus: „Denisa a luat-o și ea pe drumul ăsta, ca și mine. Când m-am îndrăgostit de Denisa nu exista în ea termenul de ”femeie de afaceri”. Eu m-am îndrăgostit de ea ca persoană, pentru că este o persoană caldă, sinceră, simplă, și am văzut în ea un mare potențial. Întotdeauna mi-am dorit lângă mine o persoană cu care să mă completez, să avem aceleași subiecte.

Mă surprinde cât de multe ori rezistă. Uneori am discuții cu ea, pentru că o duce în extremă. Uneori, chiar și noaptea visează muncă și, cumva, nu se detașează de partea asta. Eu i-am spus că am nevoie de ea pe termen lung, trebuie să ne detașăm. Munca e muncă, când suntem acasă, suntem acasă. Ea e foarte pasionată de ceea ce face și, într-adevăr, visul ei este să îi inspire pe oameni. Deja am primit multe mesaje cu oameni care se simt inspirați de ea. Adică, dacă ea nu știa nimic despre afaceri înainte și a putut, e clar că și mulți alții pot”, a mai spus acesta despre partenera sa.