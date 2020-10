Adevărul uitat despre Irinel Columbeanu. Adriana Bahmuțeanu l-a publicat acum

Adriana Bahmuțeanu a ieșit la rampă cu un adevăr uitat de consumatorii de monden de la noi. Puțini din cei care știu evoluția lui Irinel Columbeanu își mai aduceau aminte de asta. Ce s-a întâmplat în trecutul fostului afacerist?

Fostul afacerist vestit pentru vila sa din Izvorani, a ajuns unde nu s-a așteptat niciodată. După zeci de ani trăiți înconjurat de prijilegii și fără frica zilei de mâine, acesta a ajuns să-și ducă traiul modest, așa cum n-a făcut-o niciodată. Columbeanu a ajuns de la palat, la un apartament de două camere. Cu toate că unele dintre vedete îi plâng de milă, precum o face și Adriana Bahmuțeanu, mulți din fanii afaceristului nu-l compătimesc deloc. Cea mai mare parte dintre români stau în aceste condiții, în chirie, iar un procent îngrijorător din cetățeni locuiesc în condiții de-a dreptul mizere. Adriana Bahmuțeanu a postat de curând un mesaj pe pagina sa oficial de Facebook în care expunea încă o dată decăderea lui Columbeanu, mesaj în care a adus aminte tuturor de legătura dintre Romanița Iovan și acesta pe care mulți au uitat-o. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a subliniat faptul că ca cele trei femei celebre cu care s-a iubit l-au uitat la nevoie pe acesta, deși în vremea în care erau la brațul lui au primit multe cadouri scumpe de la el și au profitat de cele mai bune condiții.

„Cat de cruda e viata uneori!!! Bietul Irinel Columbeanu a ajuns la sapa de lemn si s-a mutat cu chirie intr-un apartament modest de 2 camere… in plus, vila somptuoasa a fost pusa la vanzare… Ma intreb oare cate din femeile care i-au marcat viata-pe multe dintre ele le-a capatuit si le-a ajutat in cariera- ii sar acum in ajutor!??!!! Fie cu o vorba buna, fie macar cu o locuinta decenta sau alte asemenea lucruri.. Haideti, sa ne aducem aminte de Anna Lesko, Romanita Iovan sau Monica Gabor!!! Niciuna nu o duce rau, ba din contra, gratie si lui Irinel… P. S. de asta e bine sa alegi un partener in viata, nu un trofeu….”

Adriana Bahmuțeanu