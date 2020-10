Adriana Bahmuțeanu a publicat tratamentul împotriva virusului. Ce dau medicii pacienților, de fapt

Protocolul de tratament al infecției cu noul virus a fost un subiect controversat încă de la începutul pandemiei, dar tensiunea a escaladat zilele acestea, odată cu creșterea numărului de noi cazuri raportate în România, cât și recordul de infectări atins în mai multe țări din Europa. La ora actuală, sunt medicamente aprobate pentru tratarea infecției, iar medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența ultimelor luni cu boala, dar și în cadrul epidemiei de SARS din 2003 și MERS din 2012. De la paracetamol la anticorpi monoclonali, medicii folosesc ce tratamente văd că dau rezultate. Nu avem un remediu despre care să știm cu siguranță că funcționează, astfel că dubiul planează asupra situației, iar îngrijorarea și mâhnirea oamenilor se întețesc. Astăzi, Adriana Bahmuțeanu a publicat unul dintre tratamentele folosite împotriva virusului.

Mai multe medicamente au primit aprobare pentru folosirea lor temporară până când studiile serioase vor demonstra eficiența lor. Între timp, a fost declanșată o serie de teste clinice, dintre care cele mai importante sunt alcătuite de Organizația Mondială a Sănătății și National Health Service din Marea Britanie. Cercetările au fost complicate de interesul politic în găsirea unor soluții rapide, dar și de opiniile persoanelor publice. La toate se adaugă și deznădejdea oamenilor în sistemele publice de sănătate și în activitatea autorităților.

„Ieșiți și trăiți-vă viața!”

Recent, și Adriana Bahmuțeanu a abordat acest subiect pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un tratament folosit împotriva virusului. Este vorba despre un remediu pe bază de vitamine, care imunizează organismul.

„ V-am promis!!! protocolul Covid-19!!! Asta fac doctorii in spitale!!! Asta e tratamentul pandemiei, asta se intampla in linia 1!!! Luati vitamine, oameni buni!!! Imunizare, nu infricosare!!!!!! Iesiti la aer, traiti-va viata!!”, a scris vedeta TV, în descrierea imaginii cu protocolul urmat de medici.

„Doamnă,astfel de tratamente le urmezi după niște analize.Ce studii aveți dvs.în domeniu să dați astfel de sfaturi?De ce panicați lumea?Circul acesta ieftin îl faceți eventual la televizor ,nu aici.Vă pricepti chiar la orice?🤦‍♀️/ Da de ce sa nu se dea Vitamina D? S a facut studiu clinic in Spania si e chiar recomandata. S a ajuns la aceeasi concluzie si in SUA. persoanele cu deficienta de vitamina d sunt cele predispuse la soc respiratoriu/ Da.Știati de exemplu că persoanele cu afecțiuni renale nu au voie să depășească o anumită doza de vitamina C? Banuiesc că nu,doamna Adriana Bahmuteanu”, sunt câteva dintre părerile oamenilor.