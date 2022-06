Adevărul despre Ștefan Bănică și banii pe care îi făcea, divulgat acum. Fiul lui a avut ce învăța de la el

Marele actor și cântăreț Ștefan Bănică Senior a plecat la ceruri în 27 mai 1995. Inima a încetat să mai bată la 61 de ani. Sunt aproape trei decenii de când acesta nu mai este printre noi. Pentru familie și prieteni, amintirea lui va rămâne mereu vie. Unul dintre artiștii alături de care a cântat „nea Fane” în toate colțurile lumii face acum dezvăluiri impresionante.

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda a dat timpul înapoi în lungile turnee cu Ștefan Bănică din America și Canada. Cântărețul a vorbit și despre peripețiile de peste Ocean. Totuși, nu poate uita cât de omenos a fost: „Era foarte pretențios, ca artist, și un foarte bun prieten, împărțea bucata de pâine cu tine!”.

Gheorghe Turda a fost prieten bun cu Bănică senior, artistul care s-a stins din viață în urmă cu 27 de ani. Când vine despre tatăl lui Ștefan junior, solistul maramureșean are ce povesti. Potrivit acestuia, au fost foarte multe turnee peste Ocean.

„Am fost cu Ștefan Bănică și în America, și în Canada, dar și în țară, în turnee, am colaborat mult împreună, în anii ’80. Ștefan era foarte exigent la scenă, voia să fie lumina în anume fel, toată lumea să fie punctuală, respecta publicul, avea glume mai cu perdea. (…) Nu-i plăcea să fie păcălit la bani și nici să i se facă farse. Ce s-a mai supărat într-o zi. Făceam spectacole în Canada și în America, dar el nu voia să meargă cu microbuzul, alături de mine, de impresar și de Horia Moculescu, a dorit să ia un avion mic, particular. Noi am ajuns înaintea lui și ne-am ascuns după niște stâlpi. Când a coborât și s-a văzut singur, acolo, pe acel aeroport mic, uitat de lume, deși noi i-am promis că îl vom aștepta, Ștefan a început să înjure în limba noastră românească și să ne strige: „Unde sunteți, măi?”. Am apărut cu toții, repede, l-am cam speriat!”. Avea și un suflet mare, le dăruia tuturor din puținul lui: ”Dacă avea o bucată de pâine, o conservă, împărțea cu toată lumea”, a relatat vedeta de muzică populară, pentru Ego.ro.