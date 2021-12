Adevărul despre starea de sănătate a lui Ilie Năstase. Cum sunt plămânii lui după covid-19 (exclusiv)

Ilie Năstase a trecut prin momente dificile, după ce a fost infectat cu virusul COVID. La o săptămână după ce a fost externat din spital, fostul mare tenismen al României se simte mai bine. Starea lui de sănătate este una mult mai bună, iar medicii i-au dat de înțeles faptul că nu mai are motive de îngrijorare din cauza bolii. Fostul partener al Ioanei Simion a avut parte de început tumultos de decembrie.

Ilie Năstase a fost internat la Spitalul Matei Balș din Capitală timp de o săptămână, după ce a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19. Fostul mare tenismen a fost pus sub supravegherea celor mai buni doctori, care i-au oferit îngrijire medicală 24 de ore din 24.

Ajuns la vârsta de 75 de ani, Nasty are mare grijă de sănătatea sa, pe care o consideră vitală. Într-un interviua acordat, în exclusivitate, jurnaliștilor de la Impact, Ilie Năstase a mărturisit că se simte bine, datorită faptului că a făcut o formă ușoară a bolii, care nu i-a adus complicații.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă!”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro.