Cât de schimbat este Ilie Năstase după ce a ieșit din spital. Transformarea e vizibilă, ce a făcut marele sportiv FOTO EXCLUSIV

Ilie Năstase a întâmpinat un moment greu de curând după ce a venit dintr-o scurtă vacanță. Fostul tenisment s-a simțit rău la întoarcerea în România, moment în care a bănuit că are COVID-19. Acesta a ajuns la scurt timp pe mâna medicilor. Cum arată după ce a ieșit din spital? Încotro s-a dus vedeta?

Ilie Năstase a fost diagnosticat de curând cu COVID-19. Vedeta a mărturisit că totul s-a întâmplat după scandalul cu Ciprian Marica. Pentru a se putea detașa de probleme, fostul tenismen a plecat alături de soție într-o vacanță în Turcia, dar la întoarcere a întâmpinat o altă cumpănă.

Acesta nu s-a simțit bine, a fost internat în spital și a descoperit că este infectat cu virusul chinez. Din fericire, afaceristul a avut o formă ușoară.

”Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut. Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta.

Probabil că dacă nu eram vaccinat, aveam o formă mai gravă. Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a spus Ilie Năstase, potrivit Antena 3.