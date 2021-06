Tensiunile ating cote maxime la Survivor România 2021! În timp ce competiția se îndreaptă vertiginos spre marele final, concurenții sunt deja implicați în mai multe scandaluri ce îi țin pe telespectatori cu sufletul la gură. Iată că s-a aflat adevărul despre ce se întâmplă în Republica Dominicană.

Chiar dacă Adelina Damian a părăsit competiția Survivor România 2021, aceasta a decis să spună lucrurilor pe nume și să vorbească despre conflictele din Republica Domincană. Fosta Războinică s-a declarat extrem de supărată pentru scandalul ce a început chiar înainte să plece și este sigură că băieții din competiție o să regrete anumite lucruri atunci când se vor întoarce acasă.

Mie îmi pare rău că s-a întâmplat înainte să plec eu, pentru că a părut că vreau eu să fac show. Eu am încredere în mine ca om, doar că am învățat să fiu și foarte realistă. Survivor înseamnă parte sociala, trasee și un show tv. Eu pe traseu nu eram mai bună decât ei.

Fosta concurentă a dezvăluit că Maria Chițu a fost extrem de supărată în momentul în care s-a aflat că Adelina Damian va pleca acasă. Aceasta speră să își vadă colega în finală și regretă faptul că a intrat într-un conflict chiar la final. De asemenea, fosta războinică crede că tot scandalul a avut legătură cu plecarea sa.

„Mariei i-a părut mai rău că plec decât mi-a părut mie, era foarte tristă că voi pleca. Asta i-am și spus, că dacă am fi evitat conflictul poate am fi câștigat a doua imunitate și ar fi plecat cineva de la Faimosi. Cred că ar fi fost in interesul meu să fie echipa ok, ca să avem o șansă să câștigăm. La a doua imunitate s-a văzut că pe Andrei l-a afectat.

Nu era chiar atât de roz totul, nu eram acești prieteni care ar fi făcut orice unul pentru celalalt. Regret că am lăsat-o pe Maria să ducă discutia așa cum s-a dus și a picat ea foarte prost. Fata asta merită să fie în finală, este extraordinar de bună pe traseu. Dacă nu ar fi deschis gura, ea nu ar fi fost nominalizată.”, a mai zis fosta concurentă.