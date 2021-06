Eliminare așteptată la Survivor România. Ce s-a întâmplat după anunțul lui Dan Pavel

Războinica Adelina Damian a fost desemnată să părăsească competiția Survivor România 2021. Astfel, ea a primit cele mai puține voturi de susținere din partea publicului și se va întoarce în România.

De menționat este că în cursa pentru votul publicului intraseră Adelina Damian, Maria Chițu și Albert Oprea, nominalizat de favoritul publicului, Andrei Dascălu.

După o lună și jumătate de stat în competiția Survivor România 2021, Adelina Damian a părăsit competiția duminică seara. Ea a oferit apoi un mesaj emoționant, despre ce a însemnat Survivor pentru ea, spunându-le colegilor să trăiască clipa, deoarece oricând pot ieși din concurs.

”Se simte bine, sunt ok. De când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus cu tot, cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă, carpe diem. Cred că asta ne învață consiliile astea de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știm cât mai stăm pe aici. Asta am încercat în fiecare zi de când am venit la Survivor, să mă bucur de tot ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-a fermecat.

Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, a spus Adelina Damian, înainte de a-și lua rămas bun de la colegii săi.