S-a aflat adevărul despre relația dintre Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Ce se întâmpla în culise, de fapt, când cei doi terminau spectacolele, vedeți în rândurile de mai jos. Alexandru Arșinel a decedat joi, 29 septembrie, la 83 de ani, în spital.

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au format unul dintre cele mai de succes cupluri de pe scena teatrului românesc de comedie. Zeci de ani la rând au încântat publicul cu prestațiile lor deosebite, devenind foarte apropiați. Cei doi artiști petreceau atât de mult timp împreună, încât la un moment dat românii credeau că formează un cuplu și în viața reală.

Timp de aproape 40 de ani, cei doi au încântat spectatorii în sute de spectacole atât în România, cât și în străinătate, devenind, cu siguranță, regii incontestabili ai comediei românești.

Chiar dacă între cei doi actori exista o chimie deosebită pe scenă, în afara ei erau doar doi colegi, fiecare având viața lui privată separată.

Stela Popescu era căsătorită cu Mihai Maximilian, cel care le scria și cupletele, iar Alexandru Arșinel avea, la rândul său, o căsnicie trainică cu Marilena, cea care i-a dăruit și doi băieți. În trecut, Stela Popescu mărturisea că această confuzie a existat și atunci când juca pe scenă alături de Ștefan Bănică Senior. Astfel, artista a ținut să precizeze că relația dintre ea și Alexandru Arșinel a fost doar una de colegialitate.

„Eu am avut doi parteneri. Am jucat opt ani cu Ştefan Bănică şi 35 de ani cu Arşinel. Am avut norocul să fiu simpatizată de femeile din public. Am şi zis, glumind, odată că niciodată nu s-a spus că sunt amanta lui Arşinel, ci nevasta.

Ceea ce este o chestie! Şi când jucam cu Bănică, la fel se întâmpla. Când a născut cea de-a doua soţie a sa, Moaţa, cu care a avut un băiat, Alexandru, care a murit, o doamnă l-a oprit pe Ştefan pe stradă şi l-a întrebat: „Cum se simte doamna Stela după naştere?” La care el s-a uitat lung şi i-a răspuns: „Dar Stela nu e nevasta mea. Pe nevasta mea o cheamă Moaţa!”.