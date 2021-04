Adevărul despre relația dintre Oana Roman și Marius Elisei. Dezvăluirile vedetei sunt clare

Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio, după cinci ani de căsnicie, iar fanilor încă nu le vine să creadă. Celebrul influencer locuiește în prezent cu mama ei, Mioara Roman, și fetița ei Isabela, de care au grijă atât ea cât și tatăl fetiței, de dragul căreia Oana Roman a păstrat o relație amiabilă cu fostul ei soț. Cum se înțeleg, de fapt, Marius Elisei și Oana Roman. Dezvăluirile vedetei sunt clare.

Deși au divorțat și nu mai formează oficial un cuplu, Marius Elisei și Oana Roman au păstrat o relație frumoasă de prietenie de dragul fetiței lor Isabela. Cu toate acestea, urmăritorii vedetei s-au tot întrebat cum se înțeleg acum, după divorț, cei doi foști soți.

Oana Roman a vorbit la Antena Stars despre legătura pe care o are cu Marius Elisei și peripețiile din vacanța ei din Egipt. Deși tatăl Isabelei nu le-a însoțit pe cele două în excursia lor exotică, Oana Roman susține că acesta s-a oferit să le ducă și aducă de la aeroport.

„Și când am plecat, tot el ne-a dus, dimineață. Săracul, nu a dormit toată noaptea. Apoi a venit și ne-a luat de la aeroport, m-a ajutat să duc bagajele în casă. Mi se pare că e o normalitate și sunt foarte fericită că putem să avem o relație super ok. Ne-a dus acasă, a stat un pic cu noi.

Chiar dacă nu mai sunt căsătoriți, Oana Roman declară că Marius Elisei încă face parte din familia ei. Diva a mărturisit, în nenumărate rânduri, că fostul ei soț este un mare sprijin pentru ea și că cei doi se înțeleg foarte bine, chiar dacă au divorțat. În ceea ce privește o posibilă împăcare între ei, vedeta a mărturisit că nu se pune problema de așa ceva, cel puțin momentan.

În timpul vacanței sale din Egipt, Oana Roman a mărturisit că s-a accidentat în ultima zi a sejurului, călcând pe ceva în apă. A avut nevoie imediată de asistența unui medic.

Norocul meu e că s-a întâmplat fix în ultima zi. Am intrat eu în mare și am călcat aiurea în ceva, nu știu. Că era o algă întărită, un arici de mare, un coral, nu știu. Am călcat fix cu călcâiul și mi-am făcut mare gaură în el.

A început să sângereze abundent, s-a dat carnea la o parte, era nasol rău. Au venit cei de la plajă, mi-au pus apă și am spus că totuși vreau să merg să mă vadă un medic că era rana adâncă. A trebuit să îmi facă anestezie totală.”, a declarat Oana Roman la Antena Stars, conform spynews.ro