Adevărul despre relația dintre Florin Piersic și fiul său. Ce a spus marele actor despre Piersic junior

Într-un interviu acordat de Florin Piersic Jr. jurnalistei Denise Rifai, actorul vorbea sincer despre relația sa cu tatăl său, Florin Piersic. Așa cum declara ulterior, îi și propusese să fie „sincer, orice m-ar fi întrebat, și să nu ocolesc nici o întrebare”. Dar, după acel moment se pare că a venit și adevărul despre relația dintre Florin Piersic și fiul său, spus chiar de acesta.

Deși un actor cu puține apariții în presă sau la TV, fiul celebrului Florin Piersic accepta provocarea jurnalistei Denie Rifai de a vorbi deschis. Așa se face că a luat decizia de a merge la Kanal D, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Așa cum scria ulterior într-o postare pe Facebook, artistul a recunoscut că și-a propus să fie sincer și să răspundă la toate întrebările adresate:

Libertatea pe care mi-am luat-o în emisiunea Denisei nu se va repeta prea curând. Am multe lucruri de rezolvat, atât în plan profesional cât și personal, și nu cred că e bine să mă opresc din drum ca să văd ce prostie a mai scris vreun tabloid.”, scria Florin Piersic Jr. pe Facebook.

Oricum, după această emisiune am fost sunat (aproape imediat) de doi celebri podcast makers. Aveam numerele lor salvate în telefon, așa că n-am răspuns.

Printre cele 40 de întrebări, inevitabil, au venit și cele legate de el, tatăl său Florin Piersic, și relația lor, tată-fiu:

„Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa.

Vezi și: Florin Piersic Jr. a fost umilit public. E ireal ce a pățit: „Ți-ai făcut tatăl de rușine”

Ulerior, așa cum probabil toată lumea aștepta, a venit și cealaltă parte a monedei, adevărul despre relația dintre Florin Piersic și Florin Piersic jr., spus chiar din gura marelui actor. Această fațetă a monedei a fost dezvăluit în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar, unde marele Florin Piersic a declarat:

„M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta.

M-am bucurat de fiecare dată când a apărut, am fost și la spectacolele lui. Eu am avut întotdeauna o mare simpatie și dragoste pentru el pentru că am simțit că el este foarte dăruit pentru meseria asta.

Am fost tatăl lui întotdeauna, eu simțeam nevoia să fiu aproape de ei chiar dacă eram despărțit de Tatiana. Aveam pentru ea un sentiment cu totul și cu totul special. Iar el era băiatul meu și așa a rămas și așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic jr.”, spune Florin Piersic la podcastul lui Mihai Morar.