Florin Piersic Jr. a fost umilit public. E ireal ce a pățit: „Ți-ai făcut tatăl de rușine”

Florin Piersic Jr. a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, după ce a fost apostrofat de către internauți și acuzat de faptul că l-ar fi făcut de râs pe tatăl său, marele actor Florin Piersic. Artistul nu a stat cu brațele încrucișate și a luat imediat atitudine. Ce mesaj le-a transmis juniorul celor care l-au criticat.

Florin Piersic jr a publicat, recent, pe rețelele sociale un mesaj pe care l-a primit din partea unei internaute furioase. Urmăritoarea l-a apostrofat pe fiul marelui actor de faptul că și-ar fi făcut tatăl de râs. Utilizatoarea de Facebook l-a criticat pe Florin Piersic junior, luându-se de aspectul său fizic.

Deși a fost jignit de către o utilizatoare de Internet, Florin Piersic jr și-a păstrat calmul și i-a răspuns civilizat celei care l-a criticat. Actorul în vârstă de 53 de ani a replicat:

Florin Piersic jr ar avea o relație complicată cu celebrul său tată. În cadrul emisiunii lui Marius Tucă, actorul a povestit o întâmplare neobișnuită care a avut loc în plină pandemie.

Cei doi se întâlnesc rar, din cauza programelor încărcate pe care le au. Cu toate acestea, un anumit incident l-a marcat pe Florin Piersic junior.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză.

Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță.