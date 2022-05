Adevărul despre relația dintre Florin Piersic jr. și tatăl său. Cum se înțelege cu legendarul actor

Pentru mulți români, atunci când spui Florin Piersic, spui unul din cei mai iubiți actori. Același lucru se întâmplă și în cazul lui Florin Piersic Jr. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori, să porți un nume deja celebru, aduce și o anumită presiune. Dar și anumite așteptări. Recent invitat într-un dialog deschis, fiul actorului a făcut câteva dezvăluiri despre relația sa cu mult mai celebrul său tată. Lucrurile, din păcate, nu stau chiar așa cum și-ar fi imaginat unii.

Fără prea multe introduceri, este cunoscut faptul că celebrul actor Florin Piersic, azi la 86 de ani, este printre cei mai iubiți actori români. Cu o carieră cât o viață de om, și cu o carismă aparte, Piersic senior este unul din stâlpii teatrului și filmului românesc, dintr-o generație care a dat extrem de mulți actori valoroși. Dar, ca orice actor, Piersic senior nu a fost întotdeauna un om cu care s-a lucrat, sau conviețuit, ușor, poate și datorită popularității sale timpurii, și în creștere.

Pe când avea doar 24 de ani era deja un tânăr actor apreciat de colegi, și iubit de spectatori. Este momentul în care Florin Piersic avea să se căsătorească cu actrița Tatiana Iekel. Prima mare dragoste a actorului, cu 4 ani mai în vârstă, avea să-i aducă pe lume 8 ani mai târziu primul copil. De altfel, în această căsnicie, avea să fie și singurul. În 1968 venea pe lume Florin Piersic jr. Mai târziu avea să-i calce pe urme, devenind la rândul lui actor.

Având deja un nume în arta românească, Florin Piersic jr. avea să resimtă presiunea numelui pe care-l poartă, lucru care nu de puține ori, chiar i-a adus și mici probleme. Dar, conform unor mărturisiri, viața alături de tatăl său nu a fost întotdeauna una ușoară. Invitat recent la „Marius Tucă Show!”, pe gândul.ro, Florin Piersic jr. spunea despre relația cu tatăl său: „E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”

Unii ar pune declarația actorului în vârstă de 53 de ani pe seama presiunii numelui. Numai că, în spatele acestor cuvinte stă o situație extrem de delicată și neașteptată. Neașteptată, cel puțin din prisma fiului dornic să-și vadă tatăl. Piersic Jr. a povestit episodul, întâmplat în perioada de pandemie, moment ce l-a marcat extrem de tare, spunând „Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută.”

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău. Am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui. Întrebasem dacă sunt acasă. Voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat. A venit la mine. Nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat.

Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Eu nu cred că pot fi publicul său. Așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa…

Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva. Să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală.”, a mărturisit Florin Piersic jr. în emisiunea „Marius Tucă Show!”.